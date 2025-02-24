У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)

У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі лідерів країн-партнерів і керівництва Євросоюзу. Гостей вітає український президент Володимир Зеленський, трансляцію вів його офіс.

Захід приурочили до третіх роковин повномасштабного нападу росіян. Серед учасників – делегації, які прибули цього дня до України, а також ті, хто долучився онлайн.

Участь взяли лідери держав, дипломати, представники міжнародних організацій. Особисто приїхали разом із делегаціями голова уряду Норвегії, прем'єр-міністр Іспанії, голова уряду Ісландії, голова уряду Естонії, президент Литви, президент Латвії, прем'єр-міністр Канади, голова уряду Данії, президент Фінляндії, президент Євроради, президентка Єврокомісії, міністр із Франції, голова уряд Швеції та представник ОБСЄ.

Фото: скріншот Голова уряду Естонії і президент України

Загалом оголошували кількасот учасників включно з журналістами.

Захід відкрив президент. Він подякував учасникам зустрічі і народам країн, які підтримали Україну і їхнє власне право на незалежність.

"Як тоді, так і сьогодні ми знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна, загарбницька. Як тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми іменами. Будь-який дієвий спротив народу у війні засновується саме на усвідомленні правди. Правда, яка об'єднує людей в країні та усіх у світі, хто підтримує", – сказав президент.

Зеленський вважає, що це рік повинен стати початком миру. Цей мир доведеться здобути силою і єдністю. Зеленський сказав, що під час візиту американського спецпредставника Кіта Келлога передав через нього Дональду Трампу список успіх припинень вогню, які були встановлені і порушені Росією.

Зеленський додав, що мир мав би початися з обміну всіх полонених. Україна готова до обміну всіх на всіх.

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив, що його країна надасть додаткові системи ППО. Також він додав, що треба забезпечувати спільне виробництво з Україною. Науседа вважає, що Україну потрібно взяти в Євросоюз уже в 2030 році. Також він підтримав членство в НАТО.

Польський президент Анджей Дуда звернувся онлайн. Він нагадав, що Лех Качинський попереджав про можливість нападу Росії на Україну ще в 2008 році. Дуда запевнив, що Польща ніколи не полишить демократичну і незалежну Україну і продовжуватиме послідовну політику стосовно Росії. Він застеріг, що нетривалий мир спричинить ще кривавіше війну.

Далі онлайн звернувся президент Німеччини Франк-Вольтер Штайнмаєр. Він згадав про вчорашні вибори і сказав, що більшість німців проголосували за демократію і підтримку України. За його словами, німці пам'ятають, що сталося три роки тому: саме Росія почала війну, відправила танки. Штайнмаєр підкреслив, що немає сенсу проводити переговори без України, і що її не можна змушувати до угоди.

Наступим звернувся президент Латвії Едгарс Рінкевічс, який сказав, що його країна продовжить надавати військову підтримку українцям.

Потім онлайн звернувся президент Чехії Петр Павел. Він не має сумнівів, що кінцева ціль війни Росії – стерти Україну зі світової мапи. Він наголосив, що мир, який будується на приниженні жертви – це зрада, а не справжній мир. Чехія має такий досвід – це Мюнхенська угода 1938 року. Павел підкреслив, що кожні перемовини повинні починатися "з чіткого визнання, хто таких агресор, а хто жертва". Він сказав, що Володимир Зеленський – демократично обраний президент, і його легітимність не викликає сумнівів. Цю заяву він зробив на тлі заяв Дональда Трампа про те, що Зеленський є "диктатором".

Також по відеозв'язку звернувся прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Він висловив повагу українцям і їхньому лідеру.

Наступним слово взяв прем'єр-міністр Фінляндія Александр Стубб, який приїхав до Києва особисто. Він сказав, що підтримка України – це підтримка ідентичності та історичного досвіду. Стубб підкреслив, що Росія почала цю війну з загарбання територій ще 2008 році з Грузії, і продовжила в 2014 році в Криму. Він підкреслив, що Путіну довіряти не можна, і що якщо Росія отримає те, що хоче, то на Україні не зупиниться. Тому Фінляндія підтримуватиме Україну та довго, як буде потрібно, і ця країна вже є п'ятою за підтримкою України у вимірі ВВП. Стубб вважає, що умовно мирний процес можна розділити на три фази. Перша – підтримку від Європи і США потрібно врегулювати до того, як припинять вогню. Друга фаза – припинення вогню – передбачає перемовини стосовно мирного процесу. Після цього може розпочатися третя фаза – справжнього процесу миру. Тут можна буде говорити про зняття санкцій, але не раніше. Стубб вважає, що Росії треба дати зрозуміти: не вона вирішуватиме, чи буде Україна в ЄС і НАТО і чи буде вона мати миротворців, як і не їй вирішувати, яким буде порядок безпеки в Європі.

Наступним виступив голова уряду Нідерландів Дік Схофф. У відеозверненні він сказав, що Україна може розраховувати зараз на Нідерланди.

Наступним виступив канадський прем'єр Джастіна Трюдо, який прибув до Києва. Він підкреслив, що Україна не заслужила на жоден день війни. Вона не провокувала і не хотіла війни. Росія розпочала війну з однієї причини – прагнення стерти Україну і розширити свої території. Трюдо підкреслив, що мир не може бути без українців за столом переговорів. Він оголосив новий пакет допомоги українцям.

Наступним виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він говорив онлайн. Ердоган сказав, що Туреччина стоїть на боці України з моменту анексії Криму, і його країна чітко дала зрозуміти, що проти цієї війни. Анкара надаватиме допомогу у вигляді дипломатії і перемовин. Ердоган сказав, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет. Президент готовий прийняти переговори стосовно миру.

Також онлайн виступила президентка Швейцарії Карін Келлін-Зуттер. Вона сказала, що Швейцарія закликала Росію негайно припинити війну і вивести війська з України – і цей заклик вона повторює сьогодні. Швейцарія підтримує справедливий мир і вважає, що рішення не може бути досягнуте без Україна. Під час головування в ОБСЄ Швейцарія має намір продовжувати допомагати Україні, країна зобов'язується надавати підтримку відновленню України.

Президент Євроради Антоніу Кошта, який приїхав на саміт, сказав, що всі присутні демонструють солідарність з українським народом і його президентом. ЄС стоїть пліч-о-пліч з Україною і стоятиме у майбутніх переговорах про мир та відбудову країни. Кошта підкреслив, що без України і ЄС не буде успішних переговорів. Лише Україна може вирішити, чи є умови для переговорного процесу, а мир у вигляді звичайного припинення вогню бути не може. ЄС готовий збільшити фінансову і військову підтримку України, і допомога державі стане головною темою зустрічі 6 березня.

Після цього слово взяли мужні воїни 93-ої бригади. Головний сержант батальйону безпілотних систем, який нині боронить державу на Покровському напрямку, у режимі відеозв'язку подякував усім лідерам і країнам, які підтримують Україну у війні і ідуть разом до перемоги. Він сказав, що протягом попередніх двох днів бригада відбила десятки атак агресора. Батальйон знищив близько 30 одиниць техніки і засобів ураження, які росіяни застосовують щодня.

Потім онлайн виступив прем'єр Албанії Еді Рама. Він засудив перемовини США і росіян без України і назвав це несправедливим. Він вважає, що Європа була на автопілоті США, і тепер цей автопілот відключили. Рама припустив, що самої лише військової підтримки недостатньо для закінчення війни, треба дипломатія. Прем'єр наголосив на підтримці України.

Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сіґеру також виступив онлайн. Він засудив російську атаку і висловив захоплення сміливістю українського народу. Японія підтримує Україну і застосовує антиросійські санкції.

Потім виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка особисто приїхала до української столиці. Вона вважає, що зараз на кону доля Європи, тому треба зміцнювати Україну. ЄС надав українцям допомоги на 145 млрд євро. Вона сказала, що в наступні тижні триватиме робота щодо негайного надання Україні озброєння. Президентка Єврокомісії анонсувала амбітний пакет підтримки енергетики. Цієї зими вже надали 1,8 гігават підтримки, але наступного року інтегрують системи України і Молдови до ЄС.



Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила онлайн і наголосила на необхідності справедливого миру.

Після неї слово в онлайн-форматі взяла президентка Молдови Мая Санду. Вона висловила вдячність Україні за те, що захистила її від війни. Агресію Кремля вона назвала злочинною. Вона зазначила, що мир без України лише дозволить перегрупуватися Путіну. Ціллю Росії вона назвала розділити союзників, і саме тому треба вистояти разом. Гарантії безпеки, на її думку, це єдина гарантія того, що агресія не повториться.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен сказала, що має три основні послання. Вона закликала всі європейські країни збільшити підтримку України і позбутися всіх червоних ліній у голові. Умови миру мають бути встановлені на засадах сили. Друге – припинення вогню без тривалого миру призведе до небезпеки для всіх і дозволить росіянам посилитися і знову атакувати Україну чи іншу європейську країну. Третє – Україна має отримати міцні гарантії безпеки, і найпростішим способом, на її думку, є прийняття України в НАТО.

Президентка Мальти Міріам Спітері Дебоно, яка виступила по відео, сказала, що Україна завжди демонструвала неабияку мужність у часи агресії. Настав час зупинити війну, щоб міжнародна спільнота захищала статут ООН. На її думку, настав час Європі об'єдантися і працювати над встановленням справедливого миру. Мальта від самого початку підтримувала суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Прем'єр Швеції Ульфф Крістерссон сказав, що для нього є особливою честю прибути до Києва. Він зазначив, що результати українців за три роки повномасштабної війни є приголомшливими: шлях до ЄС, продовження роботи, впровадження інновацій попри щоденні атаки. Швеція надасть 100 млн євро на засоби ППО вже працює над наступним пакетом військової допомоги для України.

Юліє Боложан, в.о. президента Румунії, в онлайн-зверненні висловив солідарність з Україною. Зараз доля миру вирішується на наступні покоління, вважає він, і важливо, щоб Україна повернула стабільність і процвітання за рахунок гарантій безпеки.

Александер Шалленберг, канцлер Австрії, в онлайн-зверненні сказав, що бути нейтральним не значить бути бездіяльним. Три роки Австрія щодня бачила величезні руйнування і трагедію в Україні внаслідок дій Росії. Він сказав, що Україна демонструє відданість спільним цінностями, і за безпеку і свободу Європи є спільна відповідальність.

Голова уряду Іспанії Петро Санчес сказав, що воєнні злочини режиму Путіна не можуть залишитися безкарними. Іспанія засуджує жахливу війну. Він сказав, що протягом року Іспанія надасть пакет допомоги на один мільярд євро.

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер сказав, що нещодавні перемовини про припинення війни приголомшили партнерів України, бо в них не брали участі ні українці, ні ЄС. Мирна угода, яка не враховує інтереси жертви, не має шансу. Бельгія не може прийняти рішення про Україну, якщо ці рішення відбуваються без участі України і ЄС.

Прем'єр Болгарії Ромен Желясков у онлайн-виступі почав промову української. Він підтвердив відданість суверенітету і верховенству міжнародного права. Українські громадяни живуть у жахливих умовах понад 1000 днів, сказав він, і засудив переговори про мир без України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в онлайн-зверненні сказав, що голоси України мають бути у серці на шляху до миру. Британія з Україною сьогодні і кожного дня, наголосив він. На думку Стармера, досягнути сталого миру шляхом збільшення військової допомоги. Тому країна надає найбільше допомоги, ніж будь-коли. Також треба збільшити економічний тиск на Росію, щоб примусити Путіна до поступок. Він виступив за зниження цін на нафту. Третій крок – зміцнення колективних зусиль стосовно миру.

Голова уряду Норвегії Йонас Гар Стере сказав, що підтримка України продовжиться, як і її принципів, які є основою тривалого миру. Країна надасть мільярд євро на підтримку гуманітарних сфер. 300 млн євро підуть на енергетику. Ще 4 млн євро слугуватимуть фінансовими гарантіями, 300 млн євро вкладуть в українську промисловість від Норвегії. Він розраховує і на співпраці в сфері дронів.

Грецький прем'єр Кіріакас Міцотакіс підкреслив непохитність поваги до міжнародного порядку. Виступаючи онлайн, він сказав, що країна продовжує підтримку України. Він сказав, що лише Україна може вирішувати, яким буде її майбутнє і на яких умовах почнеться мир.

Наступним виступив Міхал Мартин – тішах Ірландії. Він сказав, що Україна бореться за захист принципів хартії ООН, зокрема цілісність і територіальний суверенітет.

Крістен Міхал, голова уряду Естонії, вважає, що Україна показала всьому світу значення стійкості. Україна бореться за світ, де сила не має перемагати порядок. Він підкреслив, що лише Україна може вирішувати, як закінчувати війну.

Даніель Гріш, голова уряду Ліхтенштейну, в онлайн-зверненні подякував Україні за лідерство в тяжкі часи. Ці часи потребують сміливих дій та рішень, вважає він.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден по відео сказав, що українська стійкість залишається непорушною. Він вважає, що Україна має стратегічне значення для Євросоюзу і запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку.

Кріструн Фростадоуттір, голова уряду Ісландії, яка нині з першим візитом в Україні, підкреслила солідарність з Україною. Ісландія цього року подвоїть оборонну підтримку Україні.

Прем'єр Чорногорії Мілойко Спаїч звернувся в режимі онлайн. Він вважає цей саміт важливим моментом для висловлення солідарності. Російська агресія спричинила найбільшу кризу за багато десятиліть. Але Україна продовжує боротися, і це боротьба за справедливість і мир у світі, а не лише за себе. Спаїч сказав, що Чорногорія була першою за межами Євросоюзу, хто дав українцям тимчасовий захист. Чорногорія готує двосторонню угоду з Україною стосовно обміну розвідданими та співпраці в інших сферах.

Роберт Голоб, прем'єр-міністр Словенії по відео звинуватив Росію в порушенні всіх правил міжнародної спільноти. Він звернувся до всіх постраждалих українців і висловив солідарність із народом, який боронить свою домівку. Він назвав важливим те, як проходитиме мирний процес, підкресливши, що перемовини без України і Європи неможливі. Також він сказав, що питання членства України в НАТО має залишатися в порядку денному переговорів.

Віцепрем'єр-міністр Італії Антоні Таяні, висловив підтримку українському народу. Він теж долучився онлайн.

Петер Кмец, віцепрем'єр-міністр Словаччини, в онлайн-зверненні сказав, що за три роки повномасштабного вторгнення було багато жертв і руйнувань. Минулий тиждень показав зміну підходів у США, але Україна і ЄС мають бути за столом переговорів, сказав він. Словаччина прагне мирних переговорів і щоб Україна втримала свою незалежність і суверенітет. Майбутні дії США дуже важливі, додав Кмец. Словаччина зобов'язується підтримувати вступ України до ЄС, наголосив він.

Бенджамін Адду, делегат від Франції, який прибув із візитом до України, назвав великою честю бути в Україні. Після окупації 2014 року росіяни ще раз порушили світовій порядок своїм повномасштабним нападом, додав міністр. Він закликав співпрацювати заради України та гарантувати безпеку Європи. Франція допомагає з оснащенням бригад України, підкреслив він, держава уже витратила 145 млн євро на підтримку України.

Після нього в онлайні звернулися генсек НАТО Марк Рютте і голова Ради Європи.