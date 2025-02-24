Австралія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ

Австралія запровадила найбільший із 2022 року пакет санкцій щодо РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду країни.

"Уряд Австралії сьогодні запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій", – зазначено там.

Нові санкції спрямовані проти окупаційних "посадовців" на сході України та в Криму, включаючи так званих "міністрів", суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за пов’язане з конфліктом сексуальне насильство та примусову депортацію українських дітей.

Обмеження також стосуються осіб та організацій, які беруть участь у поглибленні військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, включаючи розгортання північнокорейських військ на полі бою.

"Поглиблення російсько-північнокорейської військової співпраці є небезпечним розширенням російської війни з серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки", – зазначили у австралійському уряді.

Також під санкції потрапили цілі в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, а також ті, хто поширює дезінформацію, щоб "підірвати Україну та уряди в усьому світі".

Загалом Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Уряд вжив рішучих заходів, щоб переконатися, що австралійці випадково не підживлюють воєнну економіку Росії", – наголошують у повідомленні і додають, що ще більше посилилась заборона на торгівлю з Росією. Йдеться про постачання комерційних безпілотників і компонентів, включаючи надання супутніх послуг.

Загалом Австралія виділила понад 1,5 мільярда доларів США допомоги для України, у тому числі понад 1,3 мільярда доларів на військову підтримку: на "життєво важливе" обладнання для бойових дій і навчання українців.