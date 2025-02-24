До Києва прибули лідери країн Балтії, Іспанії та Канади

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибули президенти Латвії та Литви Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про це пише Суспільне.
Valsts prezidents @edgarsrinkevics ierodas Kijivā, lai apliecinātu Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/EvL7kt1TyS— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) February 24, 2025
Політиків на столичному вокзалі зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.
- Це вже другий потяг із іноземними делегаціями. Перед тим на столичний вокзал прибув потяг із Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою.
- Сьогодні у Києві пройде саміт лідерів країн-партнерів, на якому обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.