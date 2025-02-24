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До Києва прибули лідери країн Балтії, Іспанії та Канади

Потяг із політиками прибув на залізничний вокзал Києва. 

До Києва прибули лідери країн Балтії, Іспанії та Канади
Президент Литви Гітанас Науседа на київському вокзалі
Фото: Сусільне

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибули президенти Латвії та Литви Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це пише Суспільне.

Політиків на столичному вокзалі зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.

  • Це вже другий потяг із іноземними делегаціями. Перед тим на столичний вокзал прибув потяг із Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою.
  • Сьогодні у Києві пройде саміт лідерів країн-партнерів, на якому обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.
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