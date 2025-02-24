До Києва прибули лідери країн Балтії, Іспанії та Канади

Політиків на столичному вокзалі зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак , глава МЗС Андрій Сибіга , а також керівництво Укрзалізниці.

Про це пише Суспільне.

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