Зі сцени перед присутніми виступили представили благодійних організацій, які допомагають Україні та українським біженцям, а також - особисто президент Чехії Петер Павел.

23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну на Староміській площі Праги відбувся масштабний мітинг на підтримку українського народу. Він зібрав тисячі людей, які зайняли майже весь вільний простір на майдані.

Про це повідомляє "Винегрет".

Люди принесли із собою прапори України, Чехії та Євросоюзу, а також транспаранти з написами "Путін = Гітлер", "Зеленський – легітимний лідер", "Росія катує та вбиває", "Україні потрібно більше зброї" та іншими.

Акцію під назвою "Разом за Україну" організували чеський громадський рух "Мільйон миттєвостей для демократії" (Milion chvilek pro demokracii), що налічує велику кількість прихильників і відоме своїми масовими політичними демонстраціями, благодійна організація та некомерційна організація "Пам'ять народу".

У межах акції чеська співачка і авторка пісень Анна Ваверкова виконала українську пісню "Пливе кача по Тисині".

Фото: Альона Тескова Прага, 23 лютого

Фото: vinegret.cz Прага, 23 лютого

Зі сцени перед присутніми виступили представили благодійних організацій, які допомагають Україні та українським біженцям, а також - особисто президент Чехії Петер Павел.

"Я пишаюся тим, що наша країна перебуває на боці України. Звичайно, дякую вам за це. Але ми маємо чітко розуміти основні факти: Україна хоче бути суверенною державою, війну не розв'язали ні НАТО, ні Європейський союз", - сказав він.

Президент нагадав, що Україна і Чехія мають схожу сучасну історію, і нагадав про парадокс Мюнхенської угоди.

"Чехія не захищалася, а Україна захищається з величезною самовіддачею", - додав президент.

Він закликав Євросоюз не зменшувати свої зусилля у досягненні справедливого миру.