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Зеленський підтвердив, що в другому драфті угоди з США є фонд, який на 100 % належить американцям

В угоді допомога зазначена як борг України. 

Зеленський підтвердив, що в другому драфті угоди з США є фонд, який на 100 % належить американцям
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року на полях щорічної Мю
Фото: ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Пропозицію надати доступ партнерам до видобутку українських корисних копалин в обмін на гарантії безпеки зазначали ще в Плані перемоги, нагадав президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Він сказав, що держава була готова говорити про видобуток нафти, газу, корисних копалин, але хотіла отримати безпеку і справедливість натомість. Це була комплексна пропозиція, яка включала б і посилення армії, і захист неба.

“Ми отримали першу угоду, в який не було гарантій безпеки. І тут нема ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Я сказав, що не піду на це і не дам міністрам підписати це”, – сказав президент.

Неможливо просто ділити 50 на 50, не знаючи, що буде попереду, вважає глава держави.

“Були різні зустрічі. Коли зʼявився другий формат угоди – там зʼявились 500 млрд. Тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Куди ідуть гроші від видобутку – в фонд, що належить Сполученим Штатам”, – сказав президент.

При цьому Україна отримала від США не $500 млрд, як казав президент, а 100 млрд. Але навіть таку цифру визнавати Україна не хоче, бо мала домовленості з попередньою адміністрацією і конгресменами. 

“Ми не маємо визнавати гранти як борги”, – сказав він.

Президент додав, що якщо Вашингтон поставить Києву ультиматум про те, що він буде зобовʼязаний віддати вдвічі більше, ніж отримав, то, напевно, на це доведеться йти. Але тоді є питання: коли США продають зброю Ізраїлю, Катару, ОАЕ, чи вони заробляють 100 %? Зеленський хоче діалогу з цього питання з Дональдом Трампом.

Президент не відмовляється від підписання угоди зі США стосовно корисних копалин і робота над документом триває. Ця угода є частиною гарантій безпеки, але це має бути зазначено в документі.

  • Драфт угоди про корисні копалини в Україну привіз міністр фінансів США. Україна відмовилася її підписувати, оскільки та не містила гарантій безпеки, а самі лише вимоги надати доступ до 50 % ресурсів, викладених в угоді.

  • Президент України казав, що угоду мали підписати на рівні міністрів.

  • Зараз робота над документом триває.

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