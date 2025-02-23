Зеленський підтвердив, що в другому драфті угоди з США є фонд, який на 100 % належить американцям

Пропозицію надати доступ партнерам до видобутку українських корисних копалин в обмін на гарантії безпеки зазначали ще в Плані перемоги, нагадав президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Він сказав, що держава була готова говорити про видобуток нафти, газу, корисних копалин, але хотіла отримати безпеку і справедливість натомість. Це була комплексна пропозиція, яка включала б і посилення армії, і захист неба.

“Ми отримали першу угоду, в який не було гарантій безпеки. І тут нема ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Я сказав, що не піду на це і не дам міністрам підписати це”, – сказав президент.

Неможливо просто ділити 50 на 50, не знаючи, що буде попереду, вважає глава держави.

“Були різні зустрічі. Коли зʼявився другий формат угоди – там зʼявились 500 млрд. Тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Куди ідуть гроші від видобутку – в фонд, що належить Сполученим Штатам”, – сказав президент.

При цьому Україна отримала від США не $500 млрд, як казав президент, а 100 млрд. Але навіть таку цифру визнавати Україна не хоче, бо мала домовленості з попередньою адміністрацією і конгресменами.

“Ми не маємо визнавати гранти як борги”, – сказав він.

Президент додав, що якщо Вашингтон поставить Києву ультиматум про те, що він буде зобовʼязаний віддати вдвічі більше, ніж отримав, то, напевно, на це доведеться йти. Але тоді є питання: коли США продають зброю Ізраїлю, Катару, ОАЕ, чи вони заробляють 100 %? Зеленський хоче діалогу з цього питання з Дональдом Трампом.

Президент не відмовляється від підписання угоди зі США стосовно корисних копалин і робота над документом триває. Ця угода є частиною гарантій безпеки, але це має бути зазначено в документі.