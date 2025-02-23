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Ізраїль відклав звільнення сотень палестинських ув'язнених

ХАМАС звинуватив Ізраїль у “явному порушенні” угоди про перемир'я.

Ізраїль відклав звільнення сотень палестинських ув'язнених
Обмін заручниками та полоненими між Ізраїлем і ХАМАСом
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська влада відклала звільнення палестинських ув'язнених у суботу в обмін на шістьох заручників, звільнених зі Смуги Гази, повідомляють France24 та Bloomberg.

“На тлі неодноразових порушень з боку ХАМАС, включно з церемоніями, що принижують наших заручників, і цинічну експлуатацію наших заручників у пропагандистських цілях, було вирішено відкласти звільнення терористів, заплановане на вчора, доки не буде забезпечено звільнення наступних заручників”, ‒ заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Правозахисна група Клубу палестинських в'язнів заявила, що Ізраїль мав звільнити 620 ув'язнених у суботу, більшість з яких ‒ жителі Смуги Гази, взяті під варту під час війни.

Речник ХАМАСу Абдель Латіф аль-Кану заявив, що “невиконання Ізраїлем звільнення... в узгоджений час є кричущим порушенням угоди”.

Басем Наїм, член політичного бюро терористичного угруповання, заявив, що дії ізраїльського лідера наражають всю угоду про припинення вогню на “серйозну небезпеку”. “Посередники, які гарантували угоду, особливо американці, повинні чинити тиск на Ізраїль, щоб той виконав угоду в тому вигляді, в якому вона написана, і негайно звільнив палестинських ув’язнених”, ‒ сказав він.

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ХАМАС влаштував складні церемонії навколо більшості звільнень заручників у Газі, де формації озброєних людей у формі та масках вишикувались перед святковими натовпами цивільних осіб, деяких супроводжували їхні діти. Заручників виводили на сцену, а деяких змусили виголосити вдячні промови своїм загарбникам. Одному заручнику в суботу наказали поцілувати в голову бойовика, що стояв поруч із ним.

Терористи також опублікували відео з двома заручниками, яких не мали звільнити на поточному етапі, але їх привели на суботню церемонію. На відео вони благають Нетаньягу продовжити переговори та звільнити їх.

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