Економічна присутність США в Україні є для неї своєрідною гарантією безпеки, ‒ Дуда після розмови з Трампом

"Ситуація, в якій вона не залишається сама за бортом, також є гарантією, що гарантія триватиме”, заявив польський президент.

Президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого приватно спілкувався у Вашингтоні з американським очільником Дональдом Трампом, зокрема, про Україну.

Про це канцелярія Дуди повідомила на соцплатформі X.

“У мене була розмова з президентом Дональдом Трампом про Україну віч-на-віч, де він розповів мені – дуже короткими словами – його план дій. Він сказав, що треба домовлятися. І іншого виходу немає, тому що це єдиний спосіб закінчити війну”, ‒ заявив Дуда.

“На мою думку, економічна присутність США в Україні є для неї своєрідною гарантією безпеки. Ситуація, в якій вона не залишається сама за бортом, також є гарантією, що гарантія триватиме”, ‒ додав він.

Також зазначено, що зустріч Дуди із Трампом насамперед стосувалася безпеки Польщі та польсько-американських відносин, посилення американської присутності у Польщі ‒ військової і економічної.