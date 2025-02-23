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Економічна присутність США в Україні є для неї своєрідною гарантією безпеки, ‒ Дуда після розмови з Трампом

"Ситуація, в якій вона не залишається сама за бортом, також є гарантією, що гарантія триватиме”, заявив польський президент.

Економічна присутність США в Україні є для неї своєрідною гарантією безпеки, ‒ Дуда після розмови з Трампом
Фото: x.com/prezydentpl

Президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого приватно спілкувався у Вашингтоні з американським очільником Дональдом Трампом, зокрема, про Україну.

Про це канцелярія Дуди повідомила на соцплатформі X.

“У мене була розмова з президентом Дональдом Трампом про Україну віч-на-віч, де він розповів мені – дуже короткими словами – його план дій. Він сказав, що треба домовлятися. І іншого виходу немає, тому що це єдиний спосіб закінчити війну”, ‒ заявив Дуда.

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“На мою думку, економічна присутність США в Україні є для неї своєрідною гарантією безпеки. Ситуація, в якій вона не залишається сама за бортом, також є гарантією, що гарантія триватиме”, ‒ додав він.

Також зазначено, що зустріч Дуди із Трампом насамперед стосувалася безпеки Польщі та польсько-американських відносин, посилення американської присутності у Польщі ‒ військової і економічної.

  • Раніше Дуда порадив Зеленському мати "спокійну і конструктивну" співпрацю з Трампом. Польський президент переконаний, що Трамп керується бажанням встановити мир.
  • Видання NV пише, що українська сторона отримала від американських партнерів нову версію угоди по використанню природних копалин України. Проєкт угоди, яка має розблокувати подальшу співпрацю сторін в мирному врегулюванні, виявився на порядок жорсткішим, ніж перший варіант, який привіз в Київ міністр фінансів США Скотт Бессент кілька днів тому.
  • Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї.
  • Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні $500 млрд. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ і нафту. Майбутні доходи від портів не входять в угоду.
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