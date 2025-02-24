У ЄС вважають, що блок має розробити власну політику щодо Китаю

Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що Євросоюз не має імітувати конфронтаційну позицію адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що ЄС має розробити власну політику щодо Китаю, а не імітувати конфронтаційну позицію адміністрації американського президента Дональда Трампа, пише Financial Times.

Деякі столиці ЄС запропонували прийняти жорстку позицію Вашингтону щодо Пекіну, щоб заслужити прихильність республіканця, але інші закликають не ризикувати економічними відносинами блоку з КНР.

“Європа повинна приймати власні рішення самостійно. І ми повинні вирішити, коли Китай може бути партнером, а коли ‒ конкурентом”, — сказав Хосе Мануель Альбарес FT.

Розкол між Трампом і Європою посилився останніми днями після того, як президент США фактично поклав край ізоляції Росії, поспілкувавшись з Путіним телефоном, та різких висловлювань про Україну та її лідера Володимира Зеленського.

Адміністрація Трампа також припустила, що може відкликати свої гарантії безпеки з Європи та применшила російську загрозу континенту.

27 держав-членів ЄС не мають єдиної позиції щодо Китаю, але відносини блоку погіршилися через торгові проблеми та підтримку Пекіном Росії у її війні в Україні.

Під час першого терміну президентства Трампа та навіть за його попередника Джо Байдена Європейська комісія та ключові столиці перебували під тиском, щоб вони зайняли агресивнішу позицію щодо Пекіна. У 2019 році блок назвав Китай “системним суперником”. Але, знаменуючи потенційне потепління між ЄС і Китаєм, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку лютого закликала покращити відносини між Брюсселем і Пекіном.