У ЄС вважають, що блок має розробити власну політику щодо Китаю

Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що ЄС має розробити власну політику щодо Китаю, а не імітувати конфронтаційну позицію адміністрації американського президента Дональда Трампа, пише Financial Times.
Деякі столиці ЄС запропонували прийняти жорстку позицію Вашингтону щодо Пекіну, щоб заслужити прихильність республіканця, але інші закликають не ризикувати економічними відносинами блоку з КНР.
“Європа повинна приймати власні рішення самостійно. І ми повинні вирішити, коли Китай може бути партнером, а коли ‒ конкурентом”, — сказав Хосе Мануель Альбарес FT.
Розкол між Трампом і Європою посилився останніми днями після того, як президент США фактично поклав край ізоляції Росії, поспілкувавшись з Путіним телефоном, та різких висловлювань про Україну та її лідера Володимира Зеленського.
Адміністрація Трампа також припустила, що може відкликати свої гарантії безпеки з Європи та применшила російську загрозу континенту.
27 держав-членів ЄС не мають єдиної позиції щодо Китаю, але відносини блоку погіршилися через торгові проблеми та підтримку Пекіном Росії у її війні в Україні.
Під час першого терміну президентства Трампа та навіть за його попередника Джо Байдена Європейська комісія та ключові столиці перебували під тиском, щоб вони зайняли агресивнішу позицію щодо Пекіна. У 2019 році блок назвав Китай “системним суперником”. Але, знаменуючи потенційне потепління між ЄС і Китаєм, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку лютого закликала покращити відносини між Брюсселем і Пекіном.
- У жовтні минулого року ЄС ввів мита до 45% на китайські електромобілі, цей крок викликав глибокі розбіжності в блоці.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що торгівельна угода з Китаєм "можлива". На початку лютого Трамп ввів додаткові 10% мита на китайський імпорт. Через два дні тарифна комісія Державної ради Китаю оголосила, що з 10 лютого введе 15% податок на вугілля та скраплений природний газ (СПГ) із США, а також 10% мито на американську сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі транспортні засоби.