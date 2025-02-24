У ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії

Єврорада узгодила 16-ий пакет санкцій проти Росії. Про відповідне рішення повідомив на сайті Ради та верховна представниця блоку з питань міжнародних відносин і безпекової політики Кая Каллас.

За її словами, нові санкції націлені на все "від тіньового флоту кораблів до ігрових контролерів, якій використовують для керування дронами". Раніше повідомляли, що в список обмежувальних заходів мали потрапити 70 суден російського флоту, що перевозить нафту.

"Зараз ми маємо найдорожчі санкцій за увесь час, які послаблюють російські воєнні зусилля", – сказала вона.

Згідно з інформацією на сайті Ради, 16-ий пакет санкцій має персональні санкції, обмеження проти тіньового флоту Росії, нові санкції проти російських банків, заходи проти медіа, транспортні і інфраструктурні санкції, обмеження торгівлі і енергетики. Також є санкції проти Білорусі.

Тіньовий флот

До переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до порту та надання широкого спектру послуг, пов’язаних із морським транспортом, додали ще одне судно. Цей захід спрямований на танкери поза ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, що обходить механізм обмеження цін на нафту, підтримуючи енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або вкраденого українського зерна. 74 судна, що походили з третіх країн, сьогодні включені до санкційного списку, а загальну кількість визначених суден – 153.

Торгівля

53 нові суб’єкти додали до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Третина цих організацій є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включно з Гонконгом, Індію, Казахстан, Сінгапур, Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і брали участь в обході торговельних обмежень або у закупівлях чутливих предметів, необхідних, наприклад, для БпЛА та ракет, які використовуються для російських військових операцій.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, додаючи елементи для розробки та виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори для хлорприкрину та інших агентів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов’язане з машинами з числовим програмним керуванням (ЧПК), сполуки хрому та контролери, які використовуються для керування безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють збільшенню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі пластмаси та гума) та їх транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить значні доходи для Росії.

Пропаганда

Санкції вжили проти EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, and Krasnaya Zvezda / Tvzvezda.

Персональні санкції

Список розширили ще на 83 фізичні особи і компанії, а також додали дві нові підстави для застосування обмежувальних заходів.

Банки

ЄС вперше вводить заборону на операції з кредитними або фінансовими установами, заснованими за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (SPFS) Центрального банку Росії. SPFS – спеціалізований сервіс обміну фінансовими повідомленнями, розроблений ЦБ Росії для нейтралізації дії обмежувальних заходів. Санкції вжили проти 13 регіональних банків.