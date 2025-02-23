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Біля офісу Єврокомісії підняли прапор України, - фон дер Ляєн

"Він майорить високо і гордо в самому серці Європи. Там, де він і має бути". 

Біля офісу Єврокомісії підняли прапор України, - фон дер Ляєн
Архівне фото
Фото: energynews.com.ua

Український державний прапор підняли на флагштоку біля штаб-квартири Європейської комісії.

Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на платформі X, опублікувавши відео прапорів України та ЄС поруч.

"Сьогодні ми піднімаємо український прапор над нашою штаб-квартирою. Він майорить високо і гордо в самому серці Європи. Там, де він і має бути", - написала фон дер Ляєн.

Завтра, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибудуть голова Єврокомісії та колегія єврокомісарів. 

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