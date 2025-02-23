"Він майорить високо і гордо в самому серці Європи. Там, де він і має бути".

Український державний прапор підняли на флагштоку біля штаб-квартири Європейської комісії.

Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на платформі X, опублікувавши відео прапорів України та ЄС поруч.

"Сьогодні ми піднімаємо український прапор над нашою штаб-квартирою. Він майорить високо і гордо в самому серці Європи. Там, де він і має бути", - написала фон дер Ляєн.

Tomorrow will mark three years since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine.



A day that will forever live in infamy.



Today we’re hoisting the Ukrainian flag at our headquarters.



It is flying high and proud at the heart of Europe.



Where it belongs. pic.twitter.com/vhSRNJVY5S — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2025

Завтра, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибудуть голова Єврокомісії та колегія єврокомісарів.