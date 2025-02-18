Урсула фон дер Ляєн: мирна угода повинна поважати кордони України

Будь-яка мирна угода повинна поважати українські кордони, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з американським спецпредставником Кітом Келлогом. Вона провела із ним зустріч під час його дипломатичного турне Європою, в межах якого Келлог відвідає і Україну, пише The Times.

Президентка ЄК вважає, що зараз настав вирішальний момент, аби забезпечити довготривалу мирну угоду. Вона наголосила на бажанні ЄС працювати спільно зі США, аби закінчити війну і "допомогти забезпечити справедливий і тривалий мир, на які Україна і її люди заслуговують".

бона сказала, що будь-яка мирна угода "зобов'язана поважати українську незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, підкріплюватися міцними безпековими гарантіями".

Нині США проводять переговори із Росією в Саудівській Аравії. Ні України, ні представників ЄС там немає. На тлі цього учора в Парижі Еммануель Макрон збирав лідерів інших європейських країн, але не всіх. Також там були Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніо Кошта.