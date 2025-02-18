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ЗМІ: у четвер Ізраїль може отримати тіла чотирьох заручників, а у суботу очікують повернення трьох живих

Наразі ХАМАС під час перемир’я звільнив 24 заручників ‒ 19 ізраїльських цивільних осіб і жінок-солдатів, а також п’ятьох громадян Таїланду. 

ЗМІ: у четвер Ізраїль може отримати тіла чотирьох заручників, а у суботу очікують повернення трьох живих
Фото: EPA/UPG

Ізраїль очікує отримати тіла чотирьох заручників від ХАМАСу у четвер, пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльського чиновника. 

Це передбачено першим етапом поточної угоди про припинення вогню з палестинським терористичним угрупованням. Угода передбачає, що тіла низки заручників повернуть до Ізраїлю на 33-й день припинення вогню, тобто в четвер. ЦАХАЛ вже розпочав підготовку до їхнього повернення, хоча офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу ще публічно не підтвердив деталі.

Імена заручників Ізраїль отримає у четвер вранці, а тіла доставлять в Інститут судово-медичної експертизи Абу-Кабір каретами швидкої допомоги ЦАХАЛу. Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, сім’ї поінформують лише після належної ідентифікації тіл.

Водночас видання зазначає, що у текстах угоди про припинення вогню, опублікованих станом на сьогодні, зазначено, що людські останки повернуть лише після звільнення заручників на першому етапі. "Це.. дозволяє припустити, що ця домовленість є частиною неопублікованих частин угоди”, ‒ йдеться у матералі. Повні умови угоди офіційно ніколи не оприлюднювалися.

The Times of Israel публікує графік звільнення заручників протягом решти поточного першого етапу угоди, який оприлюднили вчора ввечері, але офіційно не опублікували

  • У четвер, 20 лютого, Ізраїль має отримати тіла чотирьох заручників. Ізраїль очікує отримати імена цих чотирьох заручників у четвер вранці.
  • У суботу, 22 лютого, ХАМАС звільнить трьох живих заручників.
  • У четвер, 27 лютого, ХАМАС передасть ще чотири тіла заручників.
  • У період з 22 лютого по 2 березня ХАМАС планує звільнити останніх трьох живих заручників першої фази, включно з Хішамом аль-Сайєдом та з Аверою Менгісту, яких утримували в Газі понад 10 років.

В обмін на вісім тіл Ізраїль звільнить усіх жінок і дітей, які були заарештовані в Газі з 7 жовтня. Медіа повідомили, що ці затримані не брали участі в наступі ХАМАСу або в боях проти Ізраїлю, причини їх затримання не зрозумілі.

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Депутат парламенту Зеєв Елькін, який є членом Кабінету безпеки Ізраїлю, заявив, що країна використає “будь-які важелі впливу” на ХАМАС, щоб забезпечити повернення решти заручників, які мають вийти на першому етапі угоди, і спробує прискорити процес.

Наразі ХАМАС під час перемир’я звільнив 24 заручників ‒ 19 ізраїльських цивільних осіб і жінок-солдатів, а також п’ятьох громадян Таїланду. Терористичне угруповання також звільнило 105 цивільних під час тижневого перемир'я наприкінці листопада 2023 року, а перед цим звільнили чотирьох заручників.

  • Спеціальний представник США Стів Віткофф напередодні заявив, що переговори щодо другого етапу угоди про Смугу Гази розпочнуться цього тижня, а офіс прем’єр-міністра Нетаньгу незабаром оголосив, що ізраїльська делегація вирушить до Каїра.
  • Ізраїльський урядовець заявив, що рішення Ізраїлю не було наслідком тиску США: “З того моменту, як ХАМАС нещодавно звільнив заручників… ми продовжуємо угоду”.
  • Припинення вогню похитнулося минулого тижня після того, як ХАМАС заявив, що відкладає заплановане звільнення заручників через “порушення угоди Ізраїлем”. Президент США Дональд Трамп заявив у відовідь, що терористичне угруповання має звільнити “всіх” заручників, щоб “брама пекла” не відкрилася в Газі.
  • Угода про припинення вогню була укладена за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Вона передбачала початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручників в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.
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