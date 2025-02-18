Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом
США вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
ГоловнаСвіт

Шольц та Мерц заперечили можливість роботи в одному уряді

Чинний канцлер може втратити помітну роль у політиці після поразки.

Шольц та Мерц заперечили можливість роботи в одному уряді
Олаф Шольц та Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц та його опонент у боротьбі за крісло канцлера, чинний голова уряду Олаф Шольц публічно відмовилися від співпраці у майбутньому кабінеті міністрів.

Як пише Bloomberg, політики взяли участь у телевізійній годині запитань від виборців, під час якої зійшлися на думці, що не зможуть стати партнерами після виборів, які відбудуться вже цієї неділі. 

Згідно з опитуваннями, ХДС впевнено утримує лідерство за електоральними симпатіями і має набрати близько 30% голосів. Натомість соціал-демократи Шольца посідають лише третю сходинку після ультраправих і ризикують впасти ще нижче, адже на п'яти наступають "зелені". Показник у 15% може стати найгіршим результатом партії після Другої світової війни. 

Непопулярність Шольца здатна призвести до його відходу з авангарду політичної сцени. Експерти очікують, що СДП у новій формації уряду буде представлена міністром оборони Борисом Пісторіусом, який нині є найбільш рейтинговим німецьким політиком, а також співлідером партії Ларсом Клінгбайлем та очільником парламентської фракції Рольфом Мютценіхом.

﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies