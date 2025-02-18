Шольц та Мерц заперечили можливість роботи в одному уряді

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц та його опонент у боротьбі за крісло канцлера, чинний голова уряду Олаф Шольц публічно відмовилися від співпраці у майбутньому кабінеті міністрів.

Як пише Bloomberg, політики взяли участь у телевізійній годині запитань від виборців, під час якої зійшлися на думці, що не зможуть стати партнерами після виборів, які відбудуться вже цієї неділі.

Згідно з опитуваннями, ХДС впевнено утримує лідерство за електоральними симпатіями і має набрати близько 30% голосів. Натомість соціал-демократи Шольца посідають лише третю сходинку після ультраправих і ризикують впасти ще нижче, адже на п'яти наступають "зелені". Показник у 15% може стати найгіршим результатом партії після Другої світової війни.

Непопулярність Шольца здатна призвести до його відходу з авангарду політичної сцени. Експерти очікують, що СДП у новій формації уряду буде представлена міністром оборони Борисом Пісторіусом, який нині є найбільш рейтинговим німецьким політиком, а також співлідером партії Ларсом Клінгбайлем та очільником парламентської фракції Рольфом Мютценіхом.