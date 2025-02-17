Мерц заявив про свою відкритість до коаліції з лівоцентристськими партіями

Консервативний фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив про свою відкритість до формування керівної коаліції з лівоцентристськими партіями, але не з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) чи лібералами.

Про це пише Politico.

Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), під час чотиристоронніх теледебатів прямо заявив, що він відкритий до коаліційних переговорів з лівоцентристською Соціал-демократичною партією (СДПН) і “Зеленими”. Політик категорично виключив співпрацю з ультраправою AfD, заявивши, що “все інше вирішать виборці”.

Ремарки Мерца з’явилися після того, як віцепрезидент США Джей Д. Венс минулого тижня зустрівся з кандидатом у канцлери від Аліс Вайдель та на тлі підтримки Ілоном Маском ультраправої німецької політичної партії минулого місяця.

Мерц також висловив скептицизм щодо можливої коаліції з фіскально-консервативною Вільною демократичною партією (ВДП), яка зараз бореться за 5% бар’єр, необхідний для отримання місць у Бундестазі. Однією з причин могло бути небажання лібералів послабити суворі правила витрат Німеччини. Вихідними Мерц знову висловив готовність розглянути різні варіанти фінансування для покриття збільшення витрат на оборону Німеччини, припустивши, що він готовий послабити фіскальні обмеження ‒ політику, якій віддають перевагу лівоцентристські партії.

Фото: EPA/UPG Федеральні вибори в Німеччині: чотиристороння дискусія з кандидатами в канцлери

ХДС і його сестринська партія, Християнсько-соціальний союз (ХСС), зараз лідирують за результатами опитувань з приблизно 30%, що робить Мерца фаворитом, який замінить на посаді канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца. AfD обіймає друге місце з 21 відсотком.

Однак, оскільки жодна партія не здобуде абсолютної більшості, коаліційні переговори будуть ключовими у формуванні наступного уряду Німеччини. Мерц впевнений у можливості продуктивних перемовин після виборів.

Одним із важливих викликів для коаліції ХДС-зелених є внутрішній опір всередині консервативного альянсу, зокрема з боку лідера ХСС Маркуса Зедера, прем’єр-міністра Баварії. Содер неодноразово виключав співпрацю із “Зеленими”, створюючи потенційну точку тертя, якщо Мерц піде на цей варіант.