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Порошенко заперечив підбурювання партнерів для проведення виборів

Він стверджує, що підготовку до виборів демонструє влада. 

Порошенко заперечив підбурювання партнерів для проведення виборів
Петро Порошенко
Фото: Скриншот відео

Народний депутат Петро Порошенко заперечив, що підбурював міжнародних партнерів до тиску задля проведення виборів якнайшвидше. Про це він сказав у розмові з Цензор. нет

За його інформацією, влада може готуватися до проведення виборів уже цього року, в жовтні. Ці дані засновані на "джерелах" у правоохоронних органах та у поліграфкомбінаті "Україна", який нібито опрацьовує, скільки треба бюлетнів, а також у ЦВК, сказав депутат. 

Сам же він проти виборів, запевнив Порошенко. 

"Вони не розуміють, що якщо я підбурюю міжнародних партнерів, я стріляю собі в ногу. Знаєш чому? У мене є, але з них може відсотків 20-30, секретних зустрічей.

Якщо я скрізь кажу, включаючи інтерв’ю, що вибори – це самовбивство, а потім приходжу… і підбурю вас до виборів, то зі мною ніхто не буде спілкуватися. Це ж інша політика", – сказав він. 

  • Офіційно українська влада заперечує підготовку до виборів. За чинним законодавством, вибори під час воєнного стану неможливі. Для того, аби їх провести, законодавство довелося би змінювати, а також вирішувати, яким чином забезпечити голосування військовий і біженців. 
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