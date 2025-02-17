Порошенко заперечив підбурювання партнерів для проведення виборів

Народний депутат Петро Порошенко заперечив, що підбурював міжнародних партнерів до тиску задля проведення виборів якнайшвидше. Про це він сказав у розмові з Цензор. нет.

За його інформацією, влада може готуватися до проведення виборів уже цього року, в жовтні. Ці дані засновані на "джерелах" у правоохоронних органах та у поліграфкомбінаті "Україна", який нібито опрацьовує, скільки треба бюлетнів, а також у ЦВК, сказав депутат.

Сам же він проти виборів, запевнив Порошенко.

"Вони не розуміють, що якщо я підбурюю міжнародних партнерів, я стріляю собі в ногу. Знаєш чому? У мене є, але з них може відсотків 20-30, секретних зустрічей.

Якщо я скрізь кажу, включаючи інтерв’ю, що вибори – це самовбивство, а потім приходжу… і підбурю вас до виборів, то зі мною ніхто не буде спілкуватися. Це ж інша політика", – сказав він.