Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки

Народний депутат Петро Порошенко повідомив про блокування банківських карток після застосування проти нього санкцій Радою національної безпеки і оборони. У інтерв'ю Цензор нет він сказав, що це відбулося одразу після рішення про обмежувальні санкції.
За його словами, він дізнався про блокування дорогою з фронту, де відвідував військових. Порошенко хотів придбати каву, але платіж був відхилений.
"Є в нас така Оленка. Я завжди по традиції її пригощаю кавою. Я дістаю телефон, щоб заплатити. Прикладаю, а мені пише, що вашу картку анульовано. Тобто всі мої особисті рахунки, картки, перекази все заблоковано. Заблоковано Нацбанком негайно", – сказав нардеп.
Також, за його словами, в нього намагаються забрати частину власності. Зокрема, Прямий і П'ятий канали, які зараз перебувають в управлінні трудових колективів.
"Ми дали їм (колективам – Ред.) 10-річний кредит, щоб вони розрахувалися за пакет каналів. Вони або не знають про це, або збираються це ігнорувати. Бо крім зачистки політичних опонентів або конкурентів, вони намагаються, щоб у нас залишились тільки їхні телеграм-канали. Друге – це рейдерство, коли в тебе забирають активи, щоб не дати можливість фінансувати жодні опозиційні проєкти, фінансувати виборчу кампанію, давайте називати речі своїми іменами", – сказав депутат.
Санкції проти Петра Порошенка
- Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
- СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.
- Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. Більше на цю тему – в матеріалі "Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?".
- Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.