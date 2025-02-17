Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки

Народний депутат Петро Порошенко повідомив про блокування банківських карток після застосування проти нього санкцій Радою національної безпеки і оборони. У інтерв'ю Цензор нет він сказав, що це відбулося одразу після рішення про обмежувальні санкції.

За його словами, він дізнався про блокування дорогою з фронту, де відвідував військових. Порошенко хотів придбати каву, але платіж був відхилений.

"Є в нас така Оленка. Я завжди по традиції її пригощаю кавою. Я дістаю телефон, щоб заплатити. Прикладаю, а мені пише, що вашу картку анульовано. Тобто всі мої особисті рахунки, картки, перекази все заблоковано. Заблоковано Нацбанком негайно", – сказав нардеп.

Також, за його словами, в нього намагаються забрати частину власності. Зокрема, Прямий і П'ятий канали, які зараз перебувають в управлінні трудових колективів.

"Ми дали їм (колективам – Ред.) 10-річний кредит, щоб вони розрахувалися за пакет каналів. Вони або не знають про це, або збираються це ігнорувати. Бо крім зачистки політичних опонентів або конкурентів, вони намагаються, щоб у нас залишились тільки їхні телеграм-канали. Друге – це рейдерство, коли в тебе забирають активи, щоб не дати можливість фінансувати жодні опозиційні проєкти, фінансувати виборчу кампанію, давайте називати речі своїми іменами", – сказав депутат.

Санкції проти Петра Порошенка