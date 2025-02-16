В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
ГоловнаПолітика

Європі потрібен спецпредставник в Україні для гарантії участі у будь-яких перемовинах про мир, ‒ президент Фінляндії

Позицію Александра Стубба підтримує хорватський прем'єр. 

Європі потрібен спецпредставник в Україні для гарантії участі у будь-яких перемовинах про мир, ‒ президент Фінляндії
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес.

Про це пише Reuters з посиланням на фінського президента та хорватського прем’єр-міністра.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа “виключила континент як партнера в переговорах”. Представник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив вчора, що Європа не матиме місця за столом мирних переговорів щодо України.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, проведе завтра екстрену зустріч європейських лідерів, включно з Великою Британією. Метою зустрічі буде з'ясувати, яку негайну допомогу вони можуть надати Україні, яку конкретну роль Європа може відіграти у наданні гарантій безпеки Києву та як зміцнити колективну безпеку Європи.

“Але десятки подібних самітів показали, що Європа вагається, часом роз'єднана і політично слабка і намагається вигадати згуртований план щодо припинення війни в Україні та взаємодії з Росією”, ‒ зазначає видання.

“Якщо дозволите мені коротко висловити одну ідею, якщо є стіл переговорів, я думаю, нам потрібно зробити щось схоже на те, що було зроблено в Косово”, ‒ заявив президент Фінляндії Александр Стубб на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, маючи на увазі дипломатію, яка допомогла Сербії припинити військові репресії в 1998-99 роках проти її неспокійної південної провінції та створити державність Косово.

Європі потрібен спеціальний посланець, такий як Мартті Ахтісаарі (по Косові), а потім заступник посланця, який перебуває на рівні... Келлогга..., і в цьому сенсі ми “отримуємо власний інтерес у справі””, ‒ пояснив він.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента. “Чого нам не вистачало в Україні в останні роки, так це однієї персони, яку всі б дуже поважали, з якою б рахувалися у Москві, рахувалися би у Києві, і яку б підтримували Вашингтоні та європейські столиці й інші лідери, включно з глобальним Півднем, яка могла б мати повноваження керувати мирними переговорами”, ‒ сказав він.

“Нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”, ‒ додав очільник уряду.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

  • Трамп шокував європейських союзників цього тижня, зателефонувавши президентові Росії Володимиру Путіну, чиї війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому, не порадившись ні з ними, ні з Києвом, і оголосивши про негайний початок мирних переговорів.
  • Адміністрація республіканця також залишила європейських політиків у розгубленості після різких коментарів про її підхід до майже війни Росією, а віцепрезидент США Дж. Д. Венс “атакував” у Мюнхені європейські демократії та цінності.
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies