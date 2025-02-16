Європі потрібен спецпредставник в Україні для гарантії участі у будь-яких перемовинах про мир, ‒ президент Фінляндії

Європі потрібен спеціальний посланник в Україні, щоб гарантувати значущу роль ЄС у будь-яких перемовинах про мирний процес.

Про це пише Reuters з посиланням на фінського президента та хорватського прем’єр-міністра.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа “виключила континент як партнера в переговорах”. Представник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив вчора, що Європа не матиме місця за столом мирних переговорів щодо України.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, проведе завтра екстрену зустріч європейських лідерів, включно з Великою Британією. Метою зустрічі буде з'ясувати, яку негайну допомогу вони можуть надати Україні, яку конкретну роль Європа може відіграти у наданні гарантій безпеки Києву та як зміцнити колективну безпеку Європи.

“Але десятки подібних самітів показали, що Європа вагається, часом роз'єднана і політично слабка і намагається вигадати згуртований план щодо припинення війни в Україні та взаємодії з Росією”, ‒ зазначає видання.

“Якщо дозволите мені коротко висловити одну ідею, якщо є стіл переговорів, я думаю, нам потрібно зробити щось схоже на те, що було зроблено в Косово”, ‒ заявив президент Фінляндії Александр Стубб на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, маючи на увазі дипломатію, яка допомогла Сербії припинити військові репресії в 1998-99 роках проти її неспокійної південної провінції та створити державність Косово.

“Європі потрібен спеціальний посланець, такий як Мартті Ахтісаарі (по Косові), а потім заступник посланця, який перебуває на рівні... Келлогга..., і в цьому сенсі ми “отримуємо власний інтерес у справі””, ‒ пояснив він.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтримав ідею фінського президента. “Чого нам не вистачало в Україні в останні роки, так це однієї персони, яку всі б дуже поважали, з якою б рахувалися у Москві, рахувалися би у Києві, і яку б підтримували Вашингтоні та європейські столиці й інші лідери, включно з глобальним Півднем, яка могла б мати повноваження керувати мирними переговорами”, ‒ сказав він.

“Нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом”, ‒ додав очільник уряду.