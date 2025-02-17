Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаПолітика

Порошенко: мені пропонували не мати санкцій в обмін на підтримку фракцією закону про ХАЕС

За словами політика, відповідну пропозицію йому зробили від офісу президента, але хто саме – не озвучив. 

Порошенко: мені пропонували не мати санкцій в обмін на підтримку фракцією закону про ХАЕС
Хмельницька АЕС
Фото: uatom.org

За словами народного депутата Петра Порошенка, його фракції пропонували проголосувати за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію в обмін на відмову від застосування проти нього санкцій. Про це він сказав у інтерв'ю УП, не уточнивши, хто саме йому озвучив цю пропозицію. 

Він сказав, що ця пропозиція нібито була "безпосередньо з Офісу президента". Його фракція голосувала проти цього законопроєкту.

"Більше того, мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями. Пропонували. Безпосередньо із Офісу президента. І моя відповідь була абсолютно чітка. Фракція буде голосувати «проти»", – сказав Порошенко. 

  • 11 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє провести закупівлю обладнання для двох недобудованих блоків Хмельницької атомної електростанції. Країна раніше обговорювала купівлю обладнання в Болгарії, яка має необхідне обладнання виробництва "Росатому". Через те, що це обладнання раніше було придбано в російської компанії, законопроєкт критикували як політики, так і представники антикорупційного і громадського сектору. 
  • За документ проголосували 190 – "Слуг народу", "Батьківщини" – 15, ексОПЗЖ "Платформа за життя та мир" – 16, "За майбутнє" – 9, "Довіра" – 14, ексОПЗЖ "Відновлення України" – 12, п'ятеро позафракційних. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies