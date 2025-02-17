Порошенко: мені пропонували не мати санкцій в обмін на підтримку фракцією закону про ХАЕС

За словами політика, відповідну пропозицію йому зробили від офісу президента, але хто саме – не озвучив.

За словами народного депутата Петра Порошенка, його фракції пропонували проголосувати за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію в обмін на відмову від застосування проти нього санкцій. Про це він сказав у інтерв'ю УП, не уточнивши, хто саме йому озвучив цю пропозицію.

Він сказав, що ця пропозиція нібито була "безпосередньо з Офісу президента". Його фракція голосувала проти цього законопроєкту.

"Більше того, мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями. Пропонували. Безпосередньо із Офісу президента. І моя відповідь була абсолютно чітка. Фракція буде голосувати «проти»", – сказав Порошенко.