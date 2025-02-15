Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою російського МЗС Лавровим

У Держдепі заявили, що це стало продовженням розмови Трампа і Путіна на початку цього тижня щодо припинення війни між Росією та Україною.

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Держдеп США.

“Державний секретар Марко Рубіо розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у продовження розмови президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на початку цього тижня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держсекретар знову підтвердив зобов’язання президента Трампа покласти край конфлікту в Україні. Крім того, вони обговорили можливість потенційної спільної роботи з низки інших двосторонніх питань.

Нагадаємо, сьогодні видання Politico повідомило, що чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між РФ та Україною. Представники Києва приєднаються до переговорів, які розпочнуться найближчими днями.

Раніше Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.