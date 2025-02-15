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Сікорський анонсував зустріч європейських лідерів у Парижі для переговорів щодо України

Міністри закордонних справ ЄС також планують переговори.

Сікорський анонсував зустріч європейських лідерів у Парижі для переговорів щодо України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч європейських лідерів у Парижі для переговорів щодо України. Міністри закордонних справ ЄС також планують екстрену зустріч. 

Про це пише Bloomberg та Politico.

За словами глави МЗС Польщі, європейські лідери збираються зустрітися в понеділок, щоб зокрема обговорити безпеку на континенті, оскільки країни відчайдушно намагаються переконати Дональда Трампа не поспішати з мирними переговорами з Росією.

Сікорський сказав, що запросив європейських лідерів на зустріч до столиці Франції президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав політиків використати можливість розробити "єдину відповідь" Трампу.

"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм": ти натискаєш і бачиш, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію... І ми повинні відповісти", – сказав польський міністр.

Поки незрозуміло, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС чи лише менша група країн, і чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Видання Bloomberg пише, що представник офісу Макрона заявив, що тривають дискусії щодо можливої неформальної зустрічі європейських лідерів, але не надав жодних додаткових деталей. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який брав участь у дискусії з Сікорським у Мюнхені, не підтвердив і не спростував інформацію.

Пізніше Сікорський повідомив, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуде на зустріч у понеділок на запрошення Макрона. 

А висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також окремо збере міністрів закордонних справ блоку в Мюнхені, щоб підбити підсумки подій останніх кількох днів. Про це повідомив її речник у соціальній мережі Х.

"Верховний представник ЄС Кая Каллас скличе в неділю неформальну зустріч глав МЗС ЄС, присутніх у Мюнхені, щоб підвести підсумки останніх контактів з офіційними особами США та України. Ми перебуваємо у вирішальний момент для майбутнього України та Європи. Європа поруч з Україною", – йдеться у повідомленні. 

Раніше Каллас зустрічалася із спеціальним представником Трампа Кітом Келлогом. Про це виданню розповіла особа, знайома з цим питанням.

  • Мюнхенська безпекова конференція розпочалася з виступу віце-президента США Джей Ді Венса, який бувально шокував європейських лідерів. Його слова прозвучали як вирок трансатлантичній єдності на тлі російської агресії. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Чого варта наша демократія? Перший день Мюнхена".
  • Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що вважає, що Росія за умовами потенційного договору про припинення вогню має відійти щонайменше на кордони початку повномасштабного вторгнення.
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  • Раніше Зеленський провів тривалу розмову з американським президентом Дональдом Трампом. За словами українського президента, ішлося про «можливості досягти миру»
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