Зеленський поговорив із Дональдом Трампом

"Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир", - наголосив український президент.

12 лютого Володимир Зеленський провів тривалу розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, ішлося про «можливості досягти миру».

«Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», - додав глава держави.

Президент України зазначив, що із Трампом обговорили і розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

«Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі», - підсумував коротко Зеленський.

Трамп у своїй соцмережі написав, що «розмова пройшла дуже добре».

«Він (Зеленський – Ред.), як і президент Путін, хоче укласти мир. Ми обговорили безліч тем, пов'язаних з війною, але в основному зустріч, яка буде організована у п'ятницю в Мюнхені, де віцепрезидент Дж. Д. Венс та державний секретар Марко Рубіо очолять делегацію», - повідомив американський президент і висловив сподіванням, що «результати цієї зустрічі будуть позитивними».