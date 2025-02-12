Рада внесла зміни до закону про державну таємницю

Зокрема, тепер до державної таємниці віднесуть інформацію про плани захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про державну таємницю (№11394).

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, закон підтримали 290 народних обранців.

До державної таємниці тепер віднесуть інформацію про організацію, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури та інформацію про створення матеріально-технічного резерву для реагування та ліквідації наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Відповідальність за розголошення державної таємниці передбачена статтею 328 Кримінального кодексу. За відсутності ознак зради або шпигунства особа, яка мала службовий доступ до державної таємниці, може отримати позбавлення волі терміном від двох до п'яти років. За умови важких наслідків ув'язнення може складати до восьми років.