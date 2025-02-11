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“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”

При цьому раніше Регламентний комітет рекомендував відсторонити нардепа від “ЄС” Порошенка від пленарних засідань до вересня.

“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Ірина Геращенко
Фото: Новинарня

Фракція “Європейська солідарність” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію від участі в засіданнях Верховної Ради через “російське матюччя”. 

Про це під час засідання парламенту заявила нардеп Ірина Геращенко.

“Фракція ЄС звертається до регламентного комітету з проханням розглянути поведінку недепутатську, непарламентську голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії. Тому що ми почули образу колег, матюччя російське в залі, і безумовно (вимагаємо, - ред.) засудити цю поведінку”, – сказала Геращенко.

Слід зауважити, що в кінці січня Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити нардепа від “ЄС” Петра Порошенка від пленарних засідань до вересня. Причиною стала його перепалка зі "слугою" Яременком.

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