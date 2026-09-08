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Захист дисертації голови фракції "Слуга народу" Арахамії перенесли через відсутність кворуму

Сьогодні він мав захищати дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії.

Захист дисертації голови фракції "Слуга народу" Арахамії перенесли через відсутність кворуму
Давид Арахамія
Фото: stopcor.org

Сьогодні о 13:00 Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія мав захищати дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії (PhD). Його дисертаційна робота присвячена особливостям діяльності депутатської фракції, яка фактично виконує функції парламентської коаліції.

Однак, як повідомила вчений секретар науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Караульна, захист довелося перенести через відсутність кворуму разової спеціалізованої вченої ради.

За її словами, вранці до ректорату надійшла заява директорки навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ Лариси Комахи, яка очолює цю раду.

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"Заява про те, що вона просить надати їй відпустку з 08.09.2026 на два дні за сімейними обставинами. Заява надійшла о 9:23, підписана до наказу виконувачем обов’язків ректора Валерієм Копійкою", – пояснила Караульна.

Крім Арахамії, на захисті були присутні також члени спеціалізованої вченої ради: рецензенти – доктор політичних наук, професор кафедри державного управління Наталія Лікарчук та доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Людмила Дежко; офіційні опоненти – завідувачка кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Віра Гапоненко та завідувач кафедри кримінального права та процесу Державного податкового університету Максим Максіменцев (був присутній онлайн). У залі також перебувала наукова керівниця здобувача, завідувачка кафедри парламентаризму КНУ Валентина Гушовська.

Караульна зазначила, що відповідно до пункту 25 Порядку присудження ступеня доктора філософії (затвердженого постановою №44), у разі відсутності кворуму захист дисертації відбутися не може.

"Членами ради буде прийняте рішення про перенесення дати захисту, про що буде розміщено повідомлення на офіційному сайті закладу та внесено інформацію до інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості освіти", – повідомила вона.

Арахамія поцікавився, чи можна замість керівниці ради тимчасово призначити іншу людину, яка виконувала б її обов’язки на час засідання.

"Тимчасово виконуючим обов’язки? На жаль, 44-та постанова цього не передбачає", – відповіла Караульна.

Вона процитувала пункт 25 документа: у разі відсутності кворуму рада призначає нову дату засідання – не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж через чотири тижні від попередньої дати, а інформація про нову дату, час і місце захисту оприлюднюється протягом трьох робочих днів з моменту ухвалення такого рішення.

  • Арахамія очолив парламентську фракцію "Слуга народу" 29 серпня 2019 року, одразу після формування Верховної Ради IX скликання. Він був обраний головою фракції на першому засіданні.
  • Арахамія, він же Давид Браун - співзасновник IT-компанії Template Monster. 2014 року зайнявся волонтерською діяльністю, заснувавши фонд "Народний проект" (peoplesproject.com). Був серед кураторів так званого "волонтерського десанту" в Міністерстві оборони, у 2014-2017 роках очолював Раду волонтерів при Міністерстві оборони України.
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