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​Росія вдень атакувала у Києві приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+": є постраждалі (оновлено)

Основний удар, кажуть у медіа, припав на ньюзрум та робочі кабінети.

​Росія вдень атакувала у Києві приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+": є постраждалі (оновлено)
Удар по телеканалу "Ми - Україна"
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Російські військові вдень 8 вересня обстріляли приміщення телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+". Основний удар припав на ньюзрум і робочі кабінети, внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомило медіа на своєму сайті.

На момент удару телеканал працював наживо в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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На місці працюють рятувальники та медики. Постраждалим надають необхідну допомогу.

За інформацією президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки споруда частково зруйнована, пожежу вже загасили рятувальники.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, однак їхня кількість може зрости.

"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях – по життю", – написав глава держави.

Фото: соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

  • У ніч на 20 серпня офіс "Ми - Україна" постраждав під час масованого удару по Києву. Тоді у будівлі вибило вікна, значних пошкоджень зазнав ньюзрум, а вибухова хвиля зруйнувала частину стелі в коридорах.
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