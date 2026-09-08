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На Дніпропетровщині у 13-річного хлопця вистрелили через гучний звук мопеда: підозрюваного знайшли

Про підозру повідомили 64-річному чоловіку.

На Дніпропетровщині у 13-річного хлопця вистрелили через гучний звук мопеда: підозрюваного знайшли
Підозрюваний вистрелив у дитину через гучний звук
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратур

На Дніпропетровщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні неповнолітнього. За даними слідства, він вистрілив із пневматичної рушниці по мопеду, яким керував 13-річний хлопець.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Інцидент стався ввечері 2 вересня 2026 року. За версією слідства, чоловік перебував у себе вдома, коли почув гучні звуки з дороги. Він узяв пневматичну рушницю, вийшов та вистрелив по мопеду, що проїжджав повз.

Хлопець, який їхав на мопеді, дістав поранення грудної клітини. Наразі він перебуває в лікарні.

Чоловіку інкримінують частину 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

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