У Луцьку викрили криптошахрайський кол-центр із доходом близько $500 тисяч на місяць

Оператори видавали себе за брокерів та фінансових аналітиків.

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У Луцьку правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, оператори якого під виглядом фінансових аналітиків і брокерів виманювали гроші у громадян України та країн ЄС. Щомісячний дохід офісу становив близько 500 тисяч доларів.

Про це повідомила Національна поліція.

У кол-центрі працювали близько 60 операторів. Вони телефонували потенційним потерпілим та пропонували вкладати кошти у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки.

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Насправді отримані гроші одразу переводили на підконтрольні фігурантам криптогаманці. Щоб переконати клієнтів у нібито успішних інвестиціях, шахраї створювали в особистих кабінетах штучне зростання балансу та відображали фіктивні прибуткові операції на біржі.

Для приховування свого місцезнаходження учасники схеми використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси.

Як встановили поліцейські, організатор та частина його спільників мешкали у Львові. Звідти через довірених осіб вони керували роботою кол-центру в Луцьку. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та інше майно орієнтовною вартістю 10 млн гривень.

Наразі слідчі встановлюють усіх людей, причетних до роботи кол-центру, а також коло можливих потерпілих.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України