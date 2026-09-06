Кравченко доручив пройти поліграф усім співробітникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні колцентри

Генпрокурор заявив, що не має відношення до сприяння діяльності таких колцентрів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував розслідування щодо його можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів і заявив, що не має до цього ніякого відношення.

Про це він написав у фейсбуці.

"Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора", - наголосив Кравченко.

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Щодо працівника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, генпрокурор зазначив, що рішення вже ухвалені - його відсторонено від виконання службових обов’язків. Кравченко також доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою.

"Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я. Одним кадровим рішенням не обмежимося", - додав генпрокурор.

Він також доручив перевірити роботу Департаменту міжнародного співробітництва, де працював підозрюваний, та підрозділу з протидії кіберзлочинності.

Окремо Кравченко доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів.

"За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав — кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли колцентрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку. Посада нікого не захистить", - зазначив прокурор.

Кравченко наголосив, що за останній рік правоохоронці затримували працівників прокуратури та повідомляли їм про підозри. "Ми не приховували цих випадків і самі публічно про них повідомляли. Так буде й надалі", - запевнив він.

Генпрокурор також заявив, що після призначення на посаду він поставив завдання активізувати роботу проти шахрайських колцентрів. За його словами, за рік було проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 колцентрів та роботу понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, понад 183 особам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти щодо 93 осіб уже скеровано до суду.

Кравченко також прокоментував слідчі дії в Офісі генерального прокурора і наголосив, що під час обшуків було надано повний доступ до його робочого кабінету.

"Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі Генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне - неправда", - наголосив Кравченко.

Він також спростував повідомлення про його зникнення, а також те, що він "сховався в лікарні", і заявив, що "вчора був на робочому місці, сьогодні в робочому режимі і трохи спорту".

Спеоперація НАБУ і САП "Карфаген"

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України". За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.

В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.

За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію.

Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських колцентрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.

У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.