Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: патріарх РПЦ Кирило заговорив про "бісів", які хочуть рознести "Святу Русь"

Очільник РПЦ продовжує використовувати війну для просування наративів Кремля.

ЦПД: патріарх РПЦ Кирило заговорив про "бісів", які хочуть рознести "Святу Русь"
Фото: EPA/UPG

Патріарх Російської православної церкви Кирило під час візиту до пораненого митрополита Горлівського і Слов'янського використав релігійну риторику для просування політичних та ідеологічних наративів Кремля. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, під час звернення до пораненого митрополита, Кирило заявив, що той постраждав через свою "правильну позицію". Також патріарх сказав про "бісів", які нібито хочуть рознести "Святу Русь".

Реклама

У Центрі зазначили, що подібні заяви сакралізують війну та формують уявлення про російську агресію як про нібито протистояння "злим силам".

"У подібних візитах і промовах чітко простежується інтеграція РПЦ у систему державної пропаганди Росії", – заявили в ЦПД.

Там додали, що замість закликів до миру та милосердя керівництво РПЦ узгоджує свою риторику щодо війни з позицією Кремля.

У ЦПД також заявили, що РПЦ перетворилася на інструмент російського режиму, який використовується для виправдання агресії проти України та підтримки політики Кремля.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies