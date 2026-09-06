ЦПД: патріарх РПЦ Кирило заговорив про "бісів", які хочуть рознести "Святу Русь"

Патріарх Російської православної церкви Кирило під час візиту до пораненого митрополита Горлівського і Слов'янського використав релігійну риторику для просування політичних та ідеологічних наративів Кремля.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, під час звернення до пораненого митрополита, Кирило заявив, що той постраждав через свою "правильну позицію". Також патріарх сказав про "бісів", які нібито хочуть рознести "Святу Русь".

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У Центрі зазначили, що подібні заяви сакралізують війну та формують уявлення про російську агресію як про нібито протистояння "злим силам".

"У подібних візитах і промовах чітко простежується інтеграція РПЦ у систему державної пропаганди Росії", – заявили в ЦПД.

Там додали, що замість закликів до миру та милосердя керівництво РПЦ узгоджує свою риторику щодо війни з позицією Кремля.

У ЦПД також заявили, що РПЦ перетворилася на інструмент російського режиму, який використовується для виправдання агресії проти України та підтримки політики Кремля.