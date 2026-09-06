У Херсоні цивільний загинув унаслідок атаки російського дрона

Росіяни атакували безпілотником одну з вулиць у Херсоні, унаслідок чого загинув 24-річний чоловік.
Про це інформує прокуратура Херсонської області.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 вересня 2026 року близько 12:00 військовослужбовці РФ атакували безпілотником одну з вулиць у Херсоні.
Унаслідок атаки загинув 24-річний чоловік, який перебував на вулиці.
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергової атаки російських військових на цивільне населення Херсонщини.
- Уранці 6 вересня російські окупанти атакували дроном цивільного, який йшов вулицею у Херсоні. Він дістав уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.