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Головне за ніч та ранок неділі, 6 вересня: 245 боєзіткнень, удар по паромній переправі, пожежа на Київщині

Нічні повітряні атаки, 245 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, вибухи в Рязані.

Головне за ніч та ранок неділі, 6 вересня: 245 боєзіткнень, удар по паромній переправі, пожежа на Київщині
Фото: ДСНС України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень.

На Покровському та Костянтинівському напрямках ворог здійснив 60 штурмів – відповідно 43 і 17.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1390 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та десятки іншої техніки окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 496 440 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

В Ізмаїльському районі Одеської області через російську атаку на прикордонну інфраструктуру тимчасово призупиняли роботу пункту пропуску "Орлівка".

За повідомленням Ізмаїльської РДА, роботу пункту пропуску "Орлівка" вже відновили.

Паромна переправа була атакована у вівторок, в середу пункт пропуску відновив свою роботу.

У Фастівському районі Київської області внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури.

Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до ліквідації пожежі залучили додаткові сили й техніку ДСНС.

Рятувальники одночасно працювали на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.

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Уранці 6 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя. Відомо про поранених.

"У ніч на 06 вересня (з 18:00 05 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 09:30, сили ППО знешкодили 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та шість S8000 "Бандероль".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

У Рязані сталася пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Також про атаку безпілотників у Рязанській та Ростовській областях РФ повідомляє Телеграм-канал Exilenova+.

Відомо, що вночі вибухи та роботу протиповітряної оборони чули жителі Батайська Ростовської області. У Батайську розташований нафтоналивний термінал "Юг Руси", який використовують для експорту нафтопродуктів та постачання пально-мастильних матеріалів, зокрема для російської армії.

Жителі Рязані вночі також повідомляли про вибухи. За словами очевидців, там міг бути уражений місцевий нафтопереробний завод - одне із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Через нічні атаки "Росавіація" запроваджувала тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у низці російських аеропортів, зокрема в Пензі, Саратові, Калузі, Ярославлі, Сочі та Геленджику.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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