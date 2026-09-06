Головне за ніч та ранок неділі, 6 вересня: 245 боєзіткнень, удар по паромній переправі, пожежа на Київщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 245 бойових зіткнень.
На Покровському та Костянтинівському напрямках ворог здійснив 60 штурмів – відповідно 43 і 17.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1390 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та десятки іншої техніки окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 496 440 солдатів.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
В Ізмаїльському районі Одеської області через російську атаку на прикордонну інфраструктуру тимчасово призупиняли роботу пункту пропуску "Орлівка".
За повідомленням Ізмаїльської РДА, роботу пункту пропуску "Орлівка" вже відновили.
Паромна переправа була атакована у вівторок, в середу пункт пропуску відновив свою роботу.
У Фастівському районі Київської області внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури.
Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до ліквідації пожежі залучили додаткові сили й техніку ДСНС.
Рятувальники одночасно працювали на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.
Уранці 6 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя. Відомо про поранених.
"У ніч на 06 вересня (з 18:00 05 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.
За попередніми даними, станом на 09:30, сили ППО знешкодили 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та шість S8000 "Бандероль".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
У Рязані сталася пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Також про атаку безпілотників у Рязанській та Ростовській областях РФ повідомляє Телеграм-канал Exilenova+.
Відомо, що вночі вибухи та роботу протиповітряної оборони чули жителі Батайська Ростовської області. У Батайську розташований нафтоналивний термінал "Юг Руси", який використовують для експорту нафтопродуктів та постачання пально-мастильних матеріалів, зокрема для російської армії.
Жителі Рязані вночі також повідомляли про вибухи. За словами очевидців, там міг бути уражений місцевий нафтопереробний завод - одне із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти.
Через нічні атаки "Росавіація" запроваджувала тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у низці російських аеропортів, зокрема в Пензі, Саратові, Калузі, Ярославлі, Сочі та Геленджику.
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