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СЗРУ: у російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку

Для щколярів скорочують уроки суспільствознавства, а військову підготовку розширюють.

СЗРУ: у російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку
Фото: EPA/UPG

Новий навчальний рік у російських школах приніс сім нових пропагандистських ініціатив, що майже утричі більше, ніж торік.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Однією з головних змін стало подальше скорочення суспільствознавства. Його приберуть із навчальної програми 8-го класу, а вивільнені години передадуть історії. Таким чином, школярі матимуть менше занять, присвячених праву, економіці, політиці та роботі державних інституцій.

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Водночас учні 8–9-х класів навчатимуться за єдиними підручниками з історії, підготовленими за участю російського пропагандиста Володимира Мединського. У них більше уваги приділятимуть протистоянню із Заходом, "традиційним цінностям" та війні проти України.

У 9-х класах навчальний рік з історії починатиметься з уроків "Росія – священна наша держава".

Також у 5–7-х класах скоротять кількість уроків іноземної мови: з трьох до двох на тиждень. Натомість п'ятикласникам у другому семестрі додадуть предмет "Духовно-моральна культура Росії".

За даними СЗРУ, цей курс має формувати у школярів уявлення про "традиційні цінності" через вивчення державних діячів та військових, передусім учасників війни проти України.

Посилюють і військову складову шкільної освіти. Предмет "Основи безпеки та захисту Батьківщини" розділять на два обов'язкові курси – безпеку життєдіяльності та початкову військову підготовку. На кожен із них передбачено по 34 навчальні години.

Крім того, у російських школах запроваджують оцінювання поведінки учнів та нову концепцію історичної освіти, яка має сприяти вихованню "патріотично налаштованої" молоді.

У СЗРУ наголошують, що це продовження політики Кремля щодо посилення ідеологічного та військово-патріотичного виховання дітей після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З 2022 року в російських школах запровадили "Розмови про важливе", церемонії підняття державного прапора, "Рух перших", нові підручники з історії, військову підготовку та посади радників директорів із виховної роботи.

Минулого року суспільствознавство вже прибрали з програм 6–7-х класів. Тепер його скорочують ще на один навчальний рік, звільняючи час для історії, військової підготовки та ідеологічного виховання.

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