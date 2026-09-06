Росіяни майже 20 разів атакували Дніпропетровщину: є поранені

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Синельниківщині під ударами були райцентр та Васильківська громада. Пошкоджені продуктовий склад і будівля логістичної компанії.
У Нікопольському районі ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобіль.
Постраждали двоє чоловіків. 76-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, 57-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
На Криворіжжі росіяни вдарили по Зеленодольській громаді – пошкоджена інфраструктура.
У Павлоградському районі ворог атакував Юріївську громаду. Там сталася пожежа.
- Унаслідок російських атак на Дніпропетровську область 5 вересня загинула одна людина, ще шестеро дістали поранень.