Близько 21:00 російський дрон влучив у балкон квартири в багатоповерхівці Дніпровського району Херсона. У цей момент у помешканні перебували родина з двома дітьми.
Про це повідомили в Telegram начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Ярослав Шанько.
Внаслідок атаки постраждали четверо людей – 11-річна дівчинка, 12-річний хлопчик, їхня 36-річна мати та 39-річний батько.
Діти дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. У жінки – вибухова травма, забій голови та уламкове поранення плеча. У чоловіка діагностували вибухову травму та поранення обличчя. Дітей і матір бригада швидкої допомоги доставила до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Чоловікові необхідну допомогу надали на місці.
- Опівдні росіяни атакували кількома безпілотниками типу “Шахед” пасажирський потяг, який прямував до Херсона. Унаслідок ударів пошкоджено два тепловози. Відомо про одну постраждалу. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили 55-річну працівницю залізниці.