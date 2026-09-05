Близько 21:00 російський дрон влучив у балкон квартири в багатоповерхівці Дніпровського району Херсона. У цей момент у помешканні перебували родина з двома дітьми.

Про це повідомили в Telegram начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей – 11-річна дівчинка, 12-річний хлопчик, їхня 36-річна мати та 39-річний батько.

Діти дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. У жінки – вибухова травма, забій голови та уламкове поранення плеча. У чоловіка діагностували вибухову травму та поранення обличчя. Дітей і матір бригада швидкої допомоги доставила до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Чоловікові необхідну допомогу надали на місці.