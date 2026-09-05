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У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Загалом станом на 18:00 в області зафіксували пошкодження 28 об’єктів у п’яти районах.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед пошкодженого – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

У Фастівському районі внаслідок атаки виникла пожежа. Наразі її ліквідовують рятувальники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих там немає.

На місцях продовжують працювати екстрені служби. Вони фіксують наслідки російської атаки та уточнюють інформацію щодо пошкоджень. Ткаченко закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.