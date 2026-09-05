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На Київщині через російську атаку загинули двоє людей, пошкоджені 28 об’єктів

Пошкоджені житлові будинки, склади, залізниця, підприємства та транспорт.

На Київщині через російську атаку загинули двоє людей, пошкоджені 28 об’єктів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Загалом станом на 18:00 в області зафіксували пошкодження 28 об’єктів у п’яти районах.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед пошкодженого – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби.

У Фастівському районі внаслідок атаки виникла пожежа. Наразі її ліквідовують рятувальники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих там немає.

На місцях продовжують працювати екстрені служби. Вони фіксують наслідки російської атаки та уточнюють інформацію щодо пошкоджень. Ткаченко закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

  • У Борисполі Київської області росіяни одразу по опівночі 5 вересня здійснили обстріл ударними безпілотниками, внаслідок якого зафіксовано пошкодження житлового будинку. Дві жінки травмовані, їх госпіталізували до місцевої лікарні. 
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