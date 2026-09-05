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На Дніпропетровщині попрощалися з двома поліцейськими, загиблими під час повторного обстрілу РФ

Ворог обірвав життя капітана Олександра Григоренка та старшого лейтенанта Сергія Шматка.

На Дніпропетровщині попрощалися з двома поліцейськими, загиблими під час повторного обстрілу РФ
Похорон поліцейських
Фото: Нацполіція України

У Павлограді 5 вересня попрощалися з двома поліцейськими – капітаном Олександром Григоренком та старшим лейтенантом Сергієм Шматком. Правоохоронці загинули під час роботи на місці російського удару по Богданівській громаді.

Про це повідомили в Національній поліції України.

3 вересня слідчо-оперативна група прибула до Богданівської громади Павлоградського району, щоб зафіксувати наслідки російської атаки. Під час документування злочину окупанти завдали повторного удару безпілотниками. Олександр Григоренко загинув на місці. Сергій Шматко зазнав тяжких поранень. Медики намагалися врятувати його життя, однак правоохоронець помер від отриманих травм.

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Капітану Григоренку було 40 років. Він майже 11 років служив у поліції, пройшовши шлях від поліцейського патрульної поліції до начальника сектору реагування патрульної поліції.

Старшому лейтенанту Шматку було 27 років. Він пов’язав життя з правоохоронною службою ще під час навчання у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Після закінчення навчання працював слідчим та оперуповноваженим. Із 2025 року обіймав посаду слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Павлоградського районного відділу поліції.

На церемонію прощання прийшли рідні та близькі загиблих, їхні колеги, друзі та мешканці Павлограда.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України
Фото: Нацполіція України

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