Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина

Ще шестеро осіб були травмовані внаслідок обстрілу.

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Унаслідок російських атак на Дніпропетровську область 5 вересня загинула одна людина, ще шестеро дістали поранень. Ворог протягом дня застосовував безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під російськими ударами опинилися Дніпро та Підгородненська громада. Там пошкоджені станція техобслуговування, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки та автомобілі.

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Внаслідок атак загинула одна людина. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Двоє постраждалих чоловіків віком 33 та 40 років перебувають у лікарні у важкому стані. Ще троє чоловіків мають травми середньої тяжкості.

У Павлограді внаслідок обстрілу загорілися вантажівки. Пожежа також виникла на території Юріївської громади.

На Нікопольщині російські військові атакували Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджені магазин, багатоквартирний і приватні будинки. Поранення дістав чоловік.

Крім того, російські війська завдали ударів по Миколаївській та Васильківській громадах Синельниківського району, де виникли пожежі.

Займання також зафіксували у Піщанській громаді Самарівського району та Грушівській громаді на Криворіжжі.

Загалом протягом дня росіяни понад десять разів атакували шість районів Дніпропетровщини.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА