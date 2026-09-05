Нічні повітряні атаки , 236 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, викриття злочинної організації в ОГУ, репортаж про перший захід проєкту «LB.Talks. Дарниця. Сильні серця», нова мапа світу – «Рівна Земля».

Армія РФ уночі 5 вересня вперше за довгий час завдала показових ударів по аеропортах у Києві та Борисполі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ці атаки можуть бути реакцією Кремля на обговорення та підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлення в аеропорту "Київ" або "Бориспіль".

"Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", – зазначив президент.

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Зеленський заявив, що Україна зафіксувала цей крок Росії та наступного тижня відповідно скорегує свою операцію щодо російського повітряного простору.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 236 боєзіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (40) та Костянтинівському (21) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири гармати та позиції артилерії, один пункт управління БпЛА, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 окупантів, 3 ворожі танки,5 РСЗВ та купу іншої техніки. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 495 050 російських солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі ворог майже 30 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. П’ятеро людей загинули. Ще п’ятеро дістали поранень.

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У Кам’янському через атаку РФ пошкоджене промислове підприємство.

Більше інформації – в новині.

У Кам’янському оголосили 5 вересня днем жалоби за загиблими.

У Борисполі на Київщині росіяни одразу по опівночі здійснили обстріл ударними безпілотниками, внаслідок якого зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Руйнувань зазнали дах та верхній поверх 9-поверхівки. В одній з квартир виникла пожежа, також палала покрівля. 15 мешканців евакуювали рятувальники.

Дві жінки травмовані, їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Станом на ранок, за інформацією ДСНС, через російські обстріли у Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

В Обухівському районі рятувальники ліквідовували пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків російських безпілотників.

Обстріл стався вже після того, як, за інформацією деяких моніторингових каналів, Сили оборони отримали розпорядження дотримуватися режиму тиші, пов'язаного з візитами до Москви та Києва американських переговорників Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа. Однак упродовж ночі ракетна та дронова загрози тривали на Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині.

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"У ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської та Воронезької областей рф, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації. За інформацією ПС, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

НАБУ та САП викрили злочинну організацію в Офісі Генпрокурора: під підозрою п'ятеро осіб.

За даними слідства, злочинна організація в ОГП могла отримувати гроші за "кришування" кол-центрів та легалізувати активи.

Подробиці – в новині.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував поїздку своїх переговорників Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа до Москви, після чого зять та спецпосланець глави держави мають вперше завітати до Києва.

Як пише "Європейська правда", під час спілкування із журналістами республіканець заявив, що Кушнер та Віткофф "везуть із собою пропозицію щодо завершення війни". Трамп очікувано не уточнив умови свого мирного плану.

Натомість оточення Путіна не очікує досягнення прогресу щодо будь-якої угоди після спілкування з американською делегацією, сверджує агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела у Москві.

Немає жодних ознак того, що Путін відмовиться від вимоги, щоб Україна залишила підконтрольні території Донецької області. У Києві такий сценарій розглядати відмовляються.

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Що відбувається з людьми в Україні? Скільки нас? На що ми найбільше хворіємо і що з цим робить держава? Про це ми говорили на заході «Від чого помирає Україна?» проєкту «LB.Talks. Дарниця. Сильні серця».

Головні тези спікерів – у нашому репортажі.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка закликає використовувати нову сучаснішу мапу світу замість застарілої так званої "проєкції Меркатора", розробленої ще у 16-ому столітті.

Як пише BBC, автором документа став Того, а головним аргументом є факт значного спотворення зображення Африки на мапі, яку у 1569 році запропонував фламандський картограф Герардус Меркатор. Проєкція Меркатора показує територію біля екватора меншою, ніж такі ж за площею землі ближче до полюсів. Через це Африка і Гренландія здаються на мапі практично однаковими - хоча континент більший за арктичний острів у 14 разів.

Автори резолюції говорять, що через спотворення на мапі екваторіальні країни Африки підсвідомо втрачають свій потенціал і через це недоотримують інвестиції та кошти на свій розвиток. Замість старої проєкції Меркатора вони запропонували використовувати мапу проєкту "Equal Earth" ("Рівна Земля"), яку було представлено у 2018 році. На ній співвідношення між площами різних територій передано набагато точніше.

Із потребою змінити мапу світу погодилися 164 держави. Єдиною країною, яка проголосувала проти, були Сполучені Штати. Американська делегація заявила, що ООН "замість справжніх проблем глобального миру, розвитку та добросусідства займається виправленням мап 16-го століття".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!