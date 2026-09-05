Сили оборони уразили на Брянщині російські РЛС, РЕБ та ретранслятор

У Генштабі наголошують: робота по ключових військових цілях противника триває.

Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.

В районі Погара уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а у Злинці – ретранслятор MESH-мереж російського агресора.

"4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника", – зазначили у Генштабі.

Сили оборони уразили російські РЛС, комплекс РЕБ та ретранслятор MESH-мереж у Брянській області РФ.

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