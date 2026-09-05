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Сили оборони уразили на Брянщині російські РЛС, РЕБ та ретранслятор

На ТОТ Луганщини уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.

Сили оборони уразили на Брянщині російські РЛС, РЕБ та ретранслятор
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російські РЛС, комплекс РЕБ та ретранслятор MESH-мереж у Брянській області РФ.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника", – зазначили у Генштабі.

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У Картушині Брянської області РФ Сили оборони уразили радіолокаційну станцію противника.

В районі Погара уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а у Злинці – ретранслятор MESH-мереж російського агресора.

Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі наголошують: робота по ключових військових цілях противника триває.

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