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Ворожі дрони пошкодили і зруйнували житлові будинки у Запоріжжі

Також окупанти вдарили по автостоянці.

Ворожі дрони пошкодили і зруйнували житлові будинки у Запоріжжі
Наслідки російських обстрілів Запоріжжя

Унаслідок дронових атак Росії на Запоріжжя зайнялися пожежі в різних районах міста.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок зруйновано приватний будинок, російські безпілотники ударили по автостоянці та нежитлових будівлях. 

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Також ворожі безпілотники спричинили пошкодження житлових будинків у Запоріжжі. 

На місцях руйнувань вже працюють комунальні служби.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки російських обстрілів Запоріжжя
Наслідки російських обстрілів Запоріжжя

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