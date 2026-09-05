Наразі інформації про постраждалих не надходило.

На місцях руйнувань вже працюють комунальні служби.

Також ворожі безпілотники спричинили пошкодження житлових будинків у Запоріжжі.

Унаслідок зруйновано приватний будинок, російські безпілотники ударили по автостоянці та нежитлових будівлях.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок дронових атак Росії на Запоріжжя зайнялися пожежі в різних районах міста.

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Також окупанти вдарили по автостоянці.

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