Унаслідок дронових атак Росії на Запоріжжя зайнялися пожежі в різних районах міста.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок зруйновано приватний будинок, російські безпілотники ударили по автостоянці та нежитлових будівлях.
Також ворожі безпілотники спричинили пошкодження житлових будинків у Запоріжжі.
На місцях руйнувань вже працюють комунальні служби.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
- Упродовж минулої доби армія РФ здійснила 1032 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Шестеро людей поранені. Надійшли 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.