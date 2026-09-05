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У Херсоні та Молодіжному через ранкові атаки російських дронів постраждали семеро людей

Ворог уранці атакував Корабельний район Херсона.

У Херсоні та Молодіжному через ранкові атаки російських дронів постраждали семеро людей
Автівка палає після влучання дрона у Херсоні
Фото: Ольга Чернишова

Зранку 5 вересня російські війська атакували Херсон та селище Молодіжне ударними дронами. Внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей, усі вони отримують медичну допомогу.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Близько 06:30 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждав 72-річний чоловік. У нього вибухова травма, відкритий перелом кістки ноги та множинні уламкові поранення грудної клітини й кінцівок.

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Орієнтовно о 07:00 російські військові атакували 59-річного херсонця. Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму.

Ще через годину під удар потрапили двоє чоловіків віком 77 та 62 роки. Обоє зазнали вибухових травм. У 77-річного чоловіка також діагностували уламкові поранення грудної клітини, а у 62-річного – травматичну ампутацію пальця руки.

Усі четверо постраждалих перебувають у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Близько 06:30 російський дрон атакував Молодіжне. Внаслідок удару постраждали дві місцеві жительки віком 56 та 60 років.

У них діагностували вибухові травми та уламкові поранення рук. 56-річній жінці призначили амбулаторне лікування, 60-річну потерпілу госпіталізували.

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Згодом стало відомо про ще одну постраждалу – 56-річну медсестру, яка потрапила під атаку дорогою на роботу.

У неї діагностували контузію та уламкові поранення руки й ноги. Після надання медичної допомоги жінку відпустили на амбулаторне лікування.

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