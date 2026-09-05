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На Харківщині через обстріли РФ пошкоджена цивільна та залізнична інфраструктура

Під обстрілами опинилися Харків і ще 24 населені пункти області.

На Харківщині через обстріли РФ пошкоджена цивільна та залізнична інфраструктура
наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 24 населені пункти області. Внаслідок обстрілів люди не постраждали. Пошкоджена цивільна та залізнична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу російські військові використали по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБи;
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 8 FPV-дронів;
  • 26 БпЛА, тип яких встановлюється.
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У Харкові пошкоджено вантажний автомобіль та багатоквартирний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, гараж, господарські споруди, електромережі та автомобіль екстреної медичної допомоги.

В Ізюмському районі пошкоджено три складські приміщення та гаражний бокс.

У Харківському районі пошкоджені приватні будинки, автомобілі, господарські споруди та кіоск.

У Лозівському районі зазнали пошкоджень цивільне підприємство, залізнична інфраструктура та електромережі.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 264 людини. Загалом від початку роботи там зареєстрували 57 554 людини.

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