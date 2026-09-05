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Трамп поширив у власній соцмережі статтю про виробництво ракет Patriot в Україні

Рішення про надання ліцензії зависло у повітрі з липневого саміту НАТО.

Трамп поширив у власній соцмережі статтю про виробництво ракет Patriot в Україні
Пуск ракети з установки Patriot
Фото: Bundeswehr

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social зробив репост матеріалу видання The Washington Post про самостійне виробництво Україною ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

У статті ліцензування виробництва зенітних ракет в нашій державі названо вирішенням проблеми, яка постає нині перед Вашингтоном: одночасно підтримувати Україну і забезпечувати потреби американських військ на тлі скорочення запасів через війну проти Ірану.

Про можливість збирати перехоплювачі в Україні Президент Володимир Зеленський говорив з американським колегою на саміті НАТО в Анкарі у липні. Проте з того часу прогресу у цьому питанні немає. Одна з причин - побоювання США, що документація про їхні воєнні технології потрапить до росіян.

Водночас у The Washington Post закликають дати Україні ліцензію бодай на простіші, менш ефективні, але дешевші моделі ракет, які здатні забезпечити 70% точності сучасних версій. За такого сценарію Україна могла б не лише отримати необхідне для захисту свого неба від посилених балістичних атак росіян, але й допомогти поповнити запаси європейським союзникам. 

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