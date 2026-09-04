На вихідних в Україні прогнозують дощі, місцями грози та сильний вітер

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На вихідних в більшості областей України очікуються невеликі дощі, місцями грози, вдень значні пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В суботу, 5 вересня, вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози.

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Вдень пориви вітру 15-20 м/с (крім Закарпаття).

Температура повітря вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30°, у західних областях 18-23°.

На Київщині та в Києві невеликі дощі. Вдень сильні пориви вітру.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.

6-7 вересня очікується зниження температури вночі до 7-14°, вдень до 15-23°, на півдні країни до 25°.