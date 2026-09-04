ЦПД: Росія запустила пропагандистську кампанію до роковин трагедії в Беслані на ТОТ України

Кремль намагається сформувати в підлітків на ТОТ образ України як "держави-терориста" та "жорстокого ворога".

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На тимчасово окупованих територіях України Росія проводить пропагандистську кампанію, присвячену роковинам трагедії в Беслані 2004 року. Основною аудиторією кампанії є молодь.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти організували серію заходів, які курує окупаційне «міністерство молодіжної політики». Зокрема, йдеться про виставки, "уроки мужності" та покладання квітів до меморіалів.

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У межах кампанії російська пропаганда також порівнює події в Беслані з нинішньою війною в Україні.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що таке зіставлення є абсурдним і маніпулятивним. У Беслані у 2004 році захоплення школи терористами було локальним актом насильства, тоді як в Україні триває повномасштабна загарбницька війна, розв'язана Росією.

"Саме російська армія щодня обстрілює українські міста, руйнує цивільну інфраструктуру і вбиває людей", – зазначають у повідомленні.

У ЦПД вважають, що такими маніпулятивними акціями Кремль переслідує дві цілі: сформувати в місцевих підлітків образ України як "держави-терориста" та "жорстокого ворога", а також штучно втягнути молодь із загарбаних територій у російський історичний контекст, витісняючи їхню українську ідентичність.