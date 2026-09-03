ЦПД спростував фейк про заборону фотозйомок порожніх полиць у магазинах

Російська пропаганда поширює фейкові фото про нібито заборону фотографувати порожні полиці в українських магазинах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У мережі поширюють світлини нібито з українських супермаркетів, де розміщені оголошення із закликом не знімати порожні полиці, попередженням про заборону зйомок або погрозами штрафу у 3 тисячі гривень.

В ЦПД заявили, що ці зображення є підробкою. Вони були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Це підтверджується перевіркою спеціалізованими сервісами аналізу контенту. Першоджерелом знімків були саме російські Telegram-канали.

"Цю дезінформаційну кампанію ворог розгорнув на тлі тимчасових труднощів із постачанням продуктів у магазини, спричинених російськими обстрілами складів і логістичних центрів. Мета ворога — деморалізувати українців та посіяти страх щодо продовольчої безпеки", - зазначили в ЦПД.