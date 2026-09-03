Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД спростував фейк про заборону фотозйомок порожніх полиць у магазинах

Відповідні світлини, які активно поширює російська пропаганда, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

ЦПД спростував фейк про заборону фотозйомок порожніх полиць у магазинах
Фото: ЦПД/Telegram

Російська пропаганда поширює фейкові фото про нібито заборону фотографувати порожні полиці в українських магазинах. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

 У мережі поширюють світлини нібито з українських супермаркетів, де розміщені оголошення із закликом не знімати порожні полиці, попередженням про заборону зйомок або погрозами штрафу у 3 тисячі гривень.

В ЦПД заявили, що ці зображення є підробкою. Вони були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Це підтверджується перевіркою спеціалізованими сервісами аналізу контенту. Першоджерелом знімків були саме російські Telegram-канали.

"Цю дезінформаційну кампанію ворог розгорнув на тлі тимчасових труднощів із постачанням продуктів у магазини, спричинених російськими обстрілами складів і логістичних центрів. Мета ворога — деморалізувати українців та посіяти страх щодо продовольчої безпеки", - зазначили в ЦПД.

  • У Європі, зокрема, в Чехії і Словаччині, фіксують розгортання маніпулятивної інформаційної кампанії для відбілювання іміджу Росії, дискредитації європейських інституцій та підриву підтримки України. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies