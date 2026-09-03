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Чотирнадцять постраждалих та одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Росіяни понад 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками та артилерією.

Чотирнадцять постраждалих та одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині
Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 вересня
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Від початку доби, 3 вересня, росіяни понад 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 14 дістали поранень. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі понівечені будівля логістичної компанії, автомобілі. Загинув 27-річний чоловік. Постраждали дев’ятеро людей. 20-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. П'ятеро чоловіків перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще троє людей лікуватимуться вдома. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади. Понівечені інфраструктура, гімназія, багатоповерхівки, приватні будинки. Поранень дістали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 48-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовані 40-річна жінка та чоловіки 20 і 22 років

У Павлоградському районі цілили по Вербківській та Богданівській громадах. Зайнялися пожежі. Постраждав 20-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості

На Синельниківщині противник завдав удару по Покровській громаді.

  • У Дніпрі російська ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення Нової пошти. В результаті атаки загинув співробітник, ще п'ятьох поранено.
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