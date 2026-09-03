Чотирнадцять постраждалих та одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Росіяни понад 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками та артилерією.

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Від початку доби, 3 вересня, росіяни понад 20 разів атакували Дніпро та область безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 14 дістали поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі понівечені будівля логістичної компанії, автомобілі. Загинув 27-річний чоловік. Постраждали дев’ятеро людей. 20-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. П'ятеро чоловіків перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще троє людей лікуватимуться вдома.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади. Понівечені інфраструктура, гімназія, багатоповерхівки, приватні будинки. Поранень дістали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 48-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовані 40-річна жінка та чоловіки 20 і 22 років

У Павлоградському районі цілили по Вербківській та Богданівській громадах. Зайнялися пожежі. Постраждав 20-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості

На Синельниківщині противник завдав удару по Покровській громаді.