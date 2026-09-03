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У Києві цьогорічне літо стало одним із найтепліших з 1881 року

Найхолоднішим днем було 1 червня, коли температура знизилась до 7,7 ºС. 

У Києві цьогорічне літо стало одним із найтепліших з 1881 року
Спека, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції "Київ",  середньомісячна температура повітря за календарне літо склала 21,2°С, що вище кліматичної норми на 0,8°С. 

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

Цьогорічне літо стало 13 серед найтепліших у столиці з 1881 року спостережень. 

Літні місяці, окрім липня, у Києві були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення, яке склало 2,2℃, мав серпень. Загалом за літо у столиці було зареєстровано лише чотири температурні рекорди у серпні.

Найхолоднішим днем літа було 1 червня, коли температура знизилась до 7,7 ºС, а найтеплішим – 6 серпня, коли температура повітря підвищилась до 39,0 ºС.

Опадів цього календарного літа випало 163 мм, що становить 82% кліматичної норми.

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