Фото: Зоряна Стельмах

У Києві попрощалися з загиблим захисником Даниїлом Смирновим із позивним "Серфер".

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

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Заупоминальну службу провели в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про загибель героя повідомила його дружина, військовослужбовиця Єва "Юнга" Смирнова. За кілька тижнів неї має народитися син. Єва - операторка FPV-дронів бойового підрозділу бригади "Рубіж". Вона пішла на фронт, коли їй виповнилося 18.

Фото: Зоряна Стельмах

"Через декілька тижнів має народитися його продовження, наш син, маленький Смирнов. Після цього я помщуся", – написала вона.

Даниїл повернувся з-за кордону у 18 років, щоб стати на захист України. Він воював у складі 3-ї ОШБр, а згодом - у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Даниїлу було лише 16 років. Рідні відправили його вчитися до Литви. Але після важкого поранення дядька під Бахмутом, хлопець кинув навчання і повернувся в Україну воювати. Свій позивний Даниїл теж обрав невипадково – він професійно займався серфінгом, а також брав участь у змаганнях.

Фото: зі сторінки героя Даниїл Смирнов

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах