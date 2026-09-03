Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Києві попрощалися з загиблим штурмовиком Даниїлом Смирновим, який у 18 років повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну

Фото: Зоряна Стельмах

У Києві попрощалися з загиблим захисником Даниїлом Смирновим із позивним "Серфер".

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

Реклама

Заупоминальну службу провели в Михайлівському Золотоверхому соборі. 

Про загибель героя повідомила його дружина, військовослужбовиця Єва "Юнга" Смирнова. За кілька тижнів неї має народитися син. Єва - операторка FPV-дронів бойового підрозділу бригади "Рубіж". Вона пішла на фронт, коли їй виповнилося 18.

Фото: Зоряна Стельмах

"Через декілька тижнів має народитися його продовження, наш син, маленький Смирнов. Після цього я помщуся", – написала вона.

Даниїл повернувся з-за кордону у 18 років, щоб стати на захист України. Він воював у складі 3-ї ОШБр, а згодом - у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Даниїлу було лише 16 років. Рідні відправили його вчитися до Литви. Але після важкого поранення дядька під Бахмутом, хлопець кинув навчання і повернувся в Україну воювати. Свій позивний Даниїл теж обрав невипадково – він професійно займався серфінгом, а також брав участь у змаганнях.

Даниїл Смирнов
Фото: зі сторінки героя
Даниїл Смирнов

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies