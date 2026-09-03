Росіяни знищили відділення та депо Нової пошти у Дніпрі і вбили співробітника

У Дніпрі російська ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення Нової пошти. В результаті атаки загинув співробітник, ще п'ятьох поранено.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашого колеги. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Компанія перебуває на зв’язку з родиною та надає всю необхідну допомогу. Також п'ятеро наших колег отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості", - йдеться в повідомленні.

Триває ліквідація наслідків удару. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

"Якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, Нова пошта компенсує оголошену цінність. Резервна логістична схема вже запущена, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - наголосили в НП.

Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку та на сайті компанії.